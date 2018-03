Für 33 Millionen US-Dollar ging das Anwesen David Rockefellers an einen unbekannten Käufer. Gefordert waren eigentlich lediglich 22 Millionen Dollar.

Damit wechselte das über 1.000 Quadratmeter große Anwesen des ehemaligen CEO der Chase Manhattan Corporation David Rockefeller für einen um 50 Prozent höheren Preis als ursprünglich ausgeschrieben den Besitzer. Die Geschichte des Hauses und auch ihres ehemaligen Besitzers, der im Alter von 101 Jahren in dem Anwesen verstarb, reicht weit in die Vergangenheit zurück.

Rockefellers Lifestyle

Bis zu seinem Tod im März vergangenen Jahres lebte der Urenkel des ehemaligen Öl-Moguls John D. Rockefeller, David Rockefeller, in dem 1938 von dem damaligen Stararchitekten Mott Schmidt erbauten Anwesen. Auf 1.053 Quadratmetern kann man im Haupthaus mit 11 Schlafzimmern oder auch im Gästehaus mit immerhin drei Schlafzimmern übernachten. Insgesamt zählt das Anwesen 12 Häuser auf dem Grundstück. Daneben gibt es einen runden Outdoor-Pool, ein Kutschenhaus sowie ein Torhaus mit sechs Stallungen. Gewächshäuser, Mustergärten und riesige Rasenflächen lassen keine Wünsche übrig. Des Weiteren grenzt Hudson Pines an den Rockefeller-State-Park, der mit 30 Meilen weiten Wander- und Reitwegen zum Entspannen einlädt. Das Anwesen ist gerade einmal 45 Minuten von New York entfernt und besticht durch seinen weiten Blick auf den Hudson River.

Zahlreiche Bieter kämpften um das Rockefeller-Haus

Laut der für den Verkauf zuständigen Agentur, gab es zahlreiche Interessenten für den Rockefeller-Nachlass. Laut David Turner von Houlihan Lawrence Private Brokerage waren vor allem die Geschichte des Hauses sowie der prominente Name Rockefellers für den hohen Kaufpreis verantwortlich. Zahlreiche Bieter haben den Preis für das Anwesen nach oben getrieben. Am Ende stand ein Verkaufspreis von 33 Millionen US-Dollar. Ganze 50 Prozent über dem ausgeschriebenen Preis von 22 Millionen Dollar. Zum Bieter, der letztendlich das Rockefeller-Anwesen in New Yorks Westchester County kaufte, äußerte sich die Agentur jedoch nicht.

Bildquellen: Monica SchipperFilmMagic / Getty Images