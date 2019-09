Schnäppchenkauf? Schweizer Kanton verkauft Häuser für einen Franken

Es ist ein Phänomen, von dem nahezu alle Länder betroffen sind: Immer mehr Menschen zieht es in Stadtnähe. Zurück bleiben ganze Dörfer, die vor dem Aus stehen.

Dem will die Schweizer Gemeinde Tessin entgegenwirken und bietet Häuser eines verlassenen Dorfes zum Verkauf – und das für einen Franken.

Kauf mit Gegenleistung

Dabei handelt es sich um das zu Indemini gehörende Dorf Monti Scìaga, das an den Hängen des Veddascatals liegt. Seit den 70er Jahren steht der Ortsteil geradezu leer – daher möchte die Gemeinde eine Aktion in die Wege leiten, um ihn wiederzubeleben. Hierzu soll eine Berghütte auf Kosten der Gemeinde gebaut werden, die Wanderern und Mountainbikern als Raststätte dient. Außerdem stehen noch neun rustikale, teils eingefallene Steinhäuser – sogenannte Rustici – zur Verfügung, die die Gemeinde veräußern will. Und das zu einem Symbolpreis von einem Franken.

Die Sache hat allerdings einen Haken: Potenzielle Käufer verpflichten sich, die Rustici innerhalb einer festgelegten Frist zu renovieren oder neu aufzubauen. Da sich viele der Objekte in schlechtem Zustand befinden, könnte das einiges an Zeit und Geld kosten. Die Gemeinde erhofft sich dadurch, “das traditionelle Gesamtbild des Dorfes“ wiederherzustellen, wie “20 Minuten” berichtet. Ob die Aktion jedoch genehmigt wird, ist noch offen: Im Herbst wird die zuständige Baubehörde darüber entscheiden. Bis Ende des Sommers können Interessierte sich aber für eines der Häuser bewerben.

Schweizer Alpenwelt und mediterranes Flair Italiens

Ob sich ein solcher Kauf lohnt, muss jeder für sich entscheiden. Wer jedoch auf der Suche nach einem ruhigen Ort inmitten der Natur ist, ist hier richtig. Denn vom Dorf aus können Besucher einen Blick über das gesamte Tal bis hin zum Langensee genießen, der an der Grenze zwischen Italien und der Schweiz liegt. Nur rund 20 Kilometer trennen Monti Scìaga vom benachbarten Dorf Gambarogno im Schweizer Kanton Tessin. Sollte die Aktion genehmigt werden, könnte der Ortsteil wieder Leben bekommen und ein perfekter Rückzugsort für Naturliebhaber werden.

Bildquellen: Mor65_Mauro Piccardi/Shutterstock.com