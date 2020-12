Scope-Auswertung: Auch in den ersten neun Monaten sind die AIF-Neuemissionen vorrangig von Immobilienfonds geprägt

Wie in den Vorjahren machen Immobilienfonds auch 2020 den größten Teil der AIF-Neuemissionen aus – die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie bekommt die Assetklasse dennoch zu spüren: Das prospektierte Eigenkapitalvolumen ist im Vorjahresvergleich deutlich gesunken.

Im Oktober hat die Ratingagentur Scope eine Auswertung der Neuemissionen geschlossener alternativer Investmentfonds (AIF) für Privatinvestoren im dritten Quartal (Q3) diesen Jahres veröffentlicht. Die Daten zeigen, wie sehr AIFs unter den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie leiden.

Mehr Neuemissionen als im Vorjahr – dennoch niedrigeres prospektiertes Eigenkapitalvolumen

Scope berichtet, dass bislang in 2020 mehr neue geschlossene Immobilienfonds emittiert wurden als im Vorjahr 2019 – das prospektierte Eigenkapitalvolumen aber trotzdem drastisch gesunken ist: So wurden in Q3 fünf neue Fonds vertrieben, die bei insgesamt etwa 166 Millionen Euro Eigenkapital liegen. Dies entspricht einem Minus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

In Q1 bis Q3 sei sogar ein Minus von 46 Prozent verzeichnet worden: Das gesamte Eigenkapitalvolumen der Fonds liegt bei nur 590 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2019 gab es mehrere Fonds mit über 100 Millionen Euro Eigenkapitalvolumen – Zahlen, von denen in diesem Jahr nur geträumt werden kann.

Nur ein Immobilienfonds knackt die 50-Millionen-Euro-Marke

Denn: Es gibt zwar mehr Fonds als im letzten Jahr, jedoch lag die Höhe des Eigenkapitalvolumens in den ersten beiden Quartalen für die meisten Fonds bei rund 25 Millionen Euro. Erst in Q3 konnte der neue Immobilienfonds “UST XXV” von US-Treuhand mit 66 Millionen Euro Eigenkapitalvolumen die 50-Millionen-Euro-Marke knacken.

Mit “AIW Invest Michelson GmbH” wurde in Q3 ein weiterer US-amerikanischer Fonds von der BaFin zugelassen – beide zusammen haben Scope zufolge ein Eigenkapitalvolumen von rund 84 Millionen Euro, was etwas mehr als der Hälfte des gesamten Eigenkapitalvolumens der in Q3 neu emittierten AIFs entspricht.

Immobilienfonds dominieren die alternativen Investmentfonds deutlich

Des Weiteren wurden im dritten Quartal 2020 ein deutscher (“WIDe Fonds 9”; 25 Prozent des gesamten Eigenkapitalvolumens) und ein europäischer (“Wealth cap Fondsportfolio Immobilien International 1”; 22 Prozent des gesamten Eigenkapitalvolumens) Fonds zugelassen.

Damit ist lediglich der Multi-Asset-Fonds “BVT Conciento Vermögensstrukturfonds 3” unter den in Q3 zugelassenen AIFs kein Immobilienfonds.

Eine derart starke Dominanz der Immobilienfonds konnte auch bereits im ersten Quartal beobachtet werden – hier waren fünf von sechs AIFs aus der Assetklasse Immobilien. In Q2 waren sieben von neun neu emittierten AIFs Immobilienfonds.

Damit zieht sich die bereits in den Jahren 2018 und 2019 von Scope verzeichnete Tendenz, dass Immobilienfonds die alternativen Investmentfonds dominieren, auch während der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie fort.

Bildquellen: Song_about_summer / Shutterstock.com