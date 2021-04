Scoperty in der Kritik – Internetportal liefert Schätzwerte für Immobilien Wie viel ist die eigene Immobilie beim Verkauf wert? – Eine Frage, die sich viele Eigentümer bestimmt schon einmal gestellt haben. Scoperty will darauf eine erste Antwort geben, indem das Portal Schätzwerte zum Verkaufspreis der Immobilie liefert. Experten kritisieren die Vorgehensweise des Startups jedoch scharf. Umstrittenes Internetportal bewertet Immobilien Das Internetportal Scoperty bezeichnet sich selbst als “Vormarkt für Immobilien”, wie auf der Firmen-Website des Startups nachzulesen ist. Nutzer können Adressen über das dafür vorgesehene Suchfeld eingeben, um die gewünschte Immobilie samt den durch die Scoperty-Experten ermittelten Schätzwert zu erhalten. Das Portal liefert dabei die Preise der Nachbarhäuser und -wohnungen gleich mit, da die Datenbank laut Firmenwebsite nämlich Schätzwerte zu über 35 Millionen (von insgesamt 40 Millionen) Objekten in Deutschland enthält, auf die Nutzer frei zugreifen können. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, kritisieren Verbraucherschützer und Immobilienexperten das Vorgehen Scopertys aufs Schärfste und bewerten die Vorgehensweise des Dienstleisters als unseriös. So berechnet Scoperty den Marktwert Zur Berechnung des Marktwertes berücksichtigt der Algorithmus die Basisdaten von Immobilien, darunter die Adresse, die geschätzte Wohnfläche und Grundstückgröße, den Objekttyp sowie das geschätzte Baujahr und die Anzahl der Wohneinheiten, so Scoperty auf der Firmen-Website. Dabei seien die verwendeten Daten frei verfügbar und stammen aus Kataster- und Landvermessungsämtern, der Deutschen Post, dem Bundesamt für Kartographie sowie der Kooperation mit dem Dienstleister Infas 360, welcher ebenfalls Daten zur Verfügung stelle. Scoperty arbeitet außerdem mit Sprengnetter, einem Institut für Immobilienwirtschaft, zusammen, das Einblick in die aktuelle Marktlage besitzt und dieses Wissen beispielsweise Banken zur Verfügung stellt, die diese im Rahmen von Kreditvergaben verwenden. Mit den Sprengnetter-Daten trainiert Scoperty zusätzlich den verwendeten Algorithmus. Experten sehen Vorgehen kritisch Maria del Carmen Weber, Vorstand des Immobilienverbands IVD-Nord und selbst Maklerin, äußert sich gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung folgendermaßen über das Vorgehen Scopertys: „Die Lage, die Zahl der Wohnungen im Haus und der ungefähre Schätzpreis sind nicht einmal ein Fünftel der Daten, die ich für eine Immobilienbewertung heranziehe.” Sie bezieht sich dabei auf die unzureichenden Informationen, die Scoperty im Rahmen der Schätzungen verwendet und somit auch auf die entsprechend lückenhaften Ergebnisse des Dienstleisters. Bildquellen: DR pics/Shutterstock.com

