Silicon-Valley-Anwesen des Microsoft Mitgründers Paul Allen für 41,48 Millionen US-Dollar zum Verkauf angeboten

Die Immobilie in Athertin, California des verstorbenen Microsoft Mitgründers Paul Allen wird für 41,48 Millionen US-Dollar gelistet. Das exklusive Anwesen in der teuersten Gegend des Landes steht ab sofort zum Verkauf.

Eine exquisite Luxusimmobilie mit parkähnlichen Gartenanlagen und Gästehaus

In West Atherton, California wird das Anwesen von Microsoft Mitbegründer Paul Allen für einen Preis von 41,48 Millionen US-Dollar angeboten. Das Zuhause des verstorbenen 65-Jährigen im Silicon Valley wurde 2013 von der Pacific Peninsula Group für rund 27 Millionen US-Dollar gebaut. Im selben Jahr kaufte der Milliardär Paul Allen das Gebäude. Derzeit gehört das Haus Allens Schwester Jody. Das Haus selber wurde mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und sehr gut erhalten, berichtet Courtney Charney von der Parc Agency. Während Allens Besitzperiode wurde das Wohnhaus mithilfe des Architekts Olson Kundig und der Landschaftsdesignerin Pamela Burton weiter ausgebaut.

Das Gebäude umfasst mehr als 21.000 Quadratmeter, mit hohen Wänden und deckenhohen Fenstern. Außerdem ist das Haus mit einer eigenen Bibliothek, Kaminen und einem Kino ausgestattet. Sieben Schlafzimmer bieten viel Raum für Angehörige und Freunde, zehneinhalb Badezimmer erstrecken sich über die Wohnfläche. Außerdem versprühen ein Pool, Outdoor- und verschiedene Freizeitanlagen Luxus. Die offene Küche ist mit Marmor verkleidet, im oberen Geschoss befindet sich zudem eine Mastersuite mit separatem Wohnzimmer und begehbarem Kleiderschrank. Die zeitgemäße Architektur verleiht den Räumen eine angenehme Atmosphäre. Die Gärten muten mit Wildgärten und angelegten Rasenflächen parkähnlich an, außerdem bietet das Anwesen Stellplätze für zwei Dutzend Autos und weitere Garagenparkflächen für vier Luxusfahrzeuge. Die Grundfläche der Parkanlage beträgt 1,9 Hektar. Ein Gästehaus mit zwei weiteren Schlafzimmern, Kamin und Blick auf den Pool wurde für Besucher errichtet.

Ein überragendes Wohngefühl in der besten Gegend des Landes

Mit dem stolzen Preis von 41,488 Millionen US-Dollar ist das Haus bei weitem die teuerste Immobilie in Atherton, die derzeit auf dem Markt ist. Eine Preisanhebung um 14 Millionen US-Dollar innerhalb von sechs Jahren ist immens, allerdings wird das Anwesen als eines der größten Immobilien unter den wohlhabenden Adressen in den USA gehandelt. Atherton ist mit 94027 ohnehin die teuerste Postleitzahl des Landes. Die Immobilie ist bei Courtney Charney von der ParcAgency für 41,488 Millionen US-Dollar unter der Adresse 267 Camino AL Lago, Atherton gelistet.

Zusätzlich ist die Nachbarschaft exquisit. NBA-Star Steph Curry, Google´s Eric Schmidt, Meg Whitman von Hewlett-Packard und Sheryl Sandberg von Facebook ließen sich unter anderem in Atherton nieder. Viele weitere in- und ausländische Milliardäre sind in unmittelbarer Nähe ansässig.

Weiteres Anwesen von Paul Allen in den Beverly Hills, größer als Disneyland, zu verkaufen

Außer dem Haus in Silicon Valley wird ein weiteres Haus des Mirosoft-Mitgründers angeboten – das 120 Hektar große Anwesen „The Ennchanted Hill“ in den Beverly Hills, welches sogar eine eigene Seilbahn sein Eigen nennt. Eigentlich eine Residenz, mit einer Fläche größer als Disneyland, steht auch diese Immobilie derzeit für 110 Millionen US-Dollar zum Verkauf. Der Preis wurde um 40 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Angebot vom Vorjahr gesenkt. Weiteren Immobilienbesitz von Paul Allen bilden ein riesiges Wohnhaus in Washington State Mercer Island, zusätzliche Besitztümer in New York und London sowie eine palastartige Immobilie in Südfrankreich, welche bereits von den Hollywoodstars Brad Pitt und Angelina Jolie gemietet wurde.

Der Preis ist vergleichbar mit Madonnas vierstöckigem Townhouse in New York, welches sie 2009 für 40 Millionen US-Dollar auf der Upper East Side erwarb.

