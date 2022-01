Das Immobilienportal immowelt erstellte kürzlich je ein Ranking zu den zehn teuersten Wohnungen und Häusern, die im Jahr 2021 auf der eigenen Plattform zum Kauf angeboten wurden. Im Folgenden werden jeweils die Top drei aufgeführt.

Die teuerste Wohnung

Die teuerste Wohnung wurde laut Ranking in Hamburg (Uhlenhorst) zum Kauf angeboten. Insgesamt kostete die 430 Quadratmeter große Wohnung ganze 8,9 Millionen Euro. Der Preis pro Quadratmeter liegt bei dem ersten Platz also bei rund 20.697 Euro. Insgesamt zwar etwas billiger, im Quadratmeterpreis jedoch deutlich teurer ist der zweite Platz im Ranking. Die 275 Quadratmeter große Wohnung in Frankfurt (Gallus) wurde zu einem stolzen Preis von rund 8,4 Millionen Euro angeboten. Der Quadratmeterpreis des zweiten Platzes übertrifft damit den ersten Platz um annähernd 10.000 Euro – ganze 30.586 Euro kostet die Wohnung pro Quadratmeter. Der dritte Platz geht an eine Wohnung in München (Maxvorstadt). Die 247 Quadratmeter große Wohnung wurde für einen Preis von 7,25 Millionen Euro angeboten und kostete damit pro Quadratmeter rund 29.352 Euro.

Das teuerste Haus

Der erste Platz im Ranking der teuersten Häuser geht an München (Bogenhausen). Die Immobilie mit einer Wohnfläche von 495 Quadratmeter und einer Grundstücksfläche von 650 Quadratmetern kostete insgesamt rund 14,4 Millionen Euro. Der Preis pro Quadratmeter (Grundstücksfläche) liegt hierbei bei rund 22.213 Euro. Auf dem zweiten Platz landet ein Haus auf Sylt (Kampen). Mit einer im Vergleich zum ersten Platz recht geringen Wohnfläche von nur 260 Quadratmetern, kann die Immobilie den ersten Platz in puncto Grundstücksfläche übertrumpfen (1.300 Quadratmeter). Bei einem Gesamtpreis von etwa 12,95 Millionen Euro, beläuft sich der Quadratmeterpreis auf gerade mal 9.961 Euro. Der dritte Platz des Rankings geht ebenfalls an ein Haus auf Sylt (Keitum). Die Immobilie mit einer Wohnfläche von 209 Quadratmetern und einer Grundstücksfläche von 1.686 Quadratmetern kostet insgesamt 12,5 Millionen Euro. Der Quadratmeterpreis des dritten Platzes liegt damit bei rund 7.413 Euro.

In diesen Städten waren Immobilien am teuersten

Insgesamt zeigt sich, dass die Immobilienpreise in München die Rankings dominieren. Während die Stadt in der Top zehn der teuersten Wohnungen insgesamt sechs Mal platziert wird, wird München unter den teuersten Häusern immerhin drei Mal platziert. Unter den teuersten Wohnungen erlangt München die Plätze drei bis sechs sowie neun und zehn. Im Ranking der teuersten Häuser schafft es München auf die Plätze eins, sechs und acht. Ebenfalls drei Mal im Ranking der teuersten Häuser platziert wurde die Insel Sylt. Sylt schafft es dabei auf Platz zwei, drei und neun.

