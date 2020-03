So turbulent sah das Jahr 2019 für die New Yorker Immobilienpreise aus

Die Verkäufe von Eigenheimen über 5 Millionen US-Dollar stiegen im Juni um 185 Prozent, stürzten daraufhin jedoch ein.

Eine starke 2. Jahreshälfte

Laut einem Bericht des in New York ansässigen Immobilienanbieter Property Shark, haben die New Yorker Luxusimmobilien ein turbulentes Jahr hinter sich. Der Bericht befasste sich mit dem mittleren Verkaufspreis von Luxusimmobilien nur in Stadtteilen, in denen 2019 mindestens fünf Deals mit mehr als 5 Millionen US-Dollar abgeschlossen wurden. In dem Jahr kam es zu Rekordschwankungen mit einem Hoch in der Jahresmitte und darauffolgenden Rückgängen. Im Juni stieg das Verkaufsvolumen für Eigenheime mit einem Wert von über 5 Millionen US-Dollar auf 185 Prozent gegenüber dem Vormonat. Mit 262 Transaktionen machte dieser Monat allein damit 31 Prozent der stadtweiten Verkaufsaktivitäten für 2019 aus. Jedoch brachen die Verkäufe daraufhin ein und es kam im darauffolgenden Monat zu lediglich 35 Verkäufen. Das entspricht nur vier Prozent der gesamten Verkaufsaktivität des gesamten Jahres im Bereich der Luxusimmobilien. In dem Bericht heißt es: „In der gesamten zweiten Jahreshälfte 2019 wurden weniger Geschäfte über 5 Millionen US-Dollar abgeschlossen als im einzelnen Monat Juni – 257 Verkäufe zwischen Juli und Dezember gegenüber 262 im Juni.“

Gründe für die Schwankungen

Die Gründe für die Schwankungen gehen mit dem 1. Juli einher. An diesem Datum traten zwei neue Abgaben in New York in Kraft: die neue progressive Villensteuer und die neue Transfersteuer auf Hausverkäufe in Millionenhöhe. Bei der Villensteuer handelt es sich um eine gestaffelte Steuer, die zwischen 1,25 Prozent und 3,9 Prozent des Verkaufspreises beträgt, wenn der Preis des Hauses über der 2-Millionen-Grenze liegt. Die Transfersteuer ist eine zusätzliche Steuer auf Verkäufe von 2 Millionen US-Dollar oder mehr, die zwischen 0,25 Prozent und 2,9 Prozent des Preises addiert. Diese zusätzliche Gebühren führten dazu, dass die meisten Verkäufe von Luxusimmobilien vor dem 1. Juli 2019 stattfanden und der Markt daraufhin signifikant abkühlte.

Alle Preislagen betroffen

Laut dem Bericht war der Markt insgesamt von den Schwankungen betroffen. So fiel zum ersten Mal seit dem vierten Quartal 2016 der Verkaufspreis im mittleren Segment für ein Haus erstmals wieder unter 1 Million US-Dollar. Dies stellt einen deutlichen Rückgang gegenüber dem hohen mittleren Verkaufspreis von 1,34 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal des Jahres dar. Mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von rund 8 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 erzielte der Stadtteil Tribeca insgesamt 14 Prozent aller Luxusverkäufe.

Mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis bei 23,7 Millionen US-Dollar war jedoch der Central Park South das teuerste Viertel der Stadt. Die sogenannte “Billionaires Row” umfasst die High-End-Immobilien 220 Central Park South, 432 Park Avenue, 520 Park Avenue und 157 West 57th Street. In dem Bericht heißt es: „Wenn wir Billionaires Row als eigene Nachbarschaft behandeln würden, wäre dies der teuerste Ultra-Luxus-Teilmarkt mit einem umwerfenden mittleren Verkaufspreis von 26 Millionen US-Dollar für diese Anlageklasse.“ Mit nur sieben Transaktionen hat das East Village 2019 und einem Durchschnittspreis von 6,6 Millionen US-Dollar die wenigsten Verkäufe für Luxusimmobilien. Jedoch war Yorkville mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 5,7 Millionen US-Dollar das günstigste Viertel für Luxusimmobilien.

