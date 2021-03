So viel kostet das schmalste Haus Londons

Einen stolzen Preis verlangt die Londoner Immobilienfirma Winkworth für ein Objekt, das aktuell wieder in der englischen Hauptstadt zum Verkauf angeboten wird. Doch anders als viele vielleicht erwarten würden, handelt es sich hierbei nicht um ein geräumiges Penthouse oder ein luxuriöses Loft, sondern um das wohl schmalste Haus Londons.

Schmalstes Haus in London ist 1,6 Meter breit

Die sogenannten “Tiny Houses” liegen aktuell voll im Trend. Vor allem für Singles und Studenten bieten die winzigen Häuser eine gute Alternative in Zeiten teurer Mieten und knapper Wohnfläche. Das Haus, das aktuell in London zum Verkauf angeboten wird, dürfte für die meisten jedoch nicht mehr im Budget liegen. Mehr als eine Million Euro soll das außergewöhnliche Gebäude den Käufer kosten – und das, obwohl es gerade einmal 1,6 Meter breit ist.

Gebäude soll ähnlich wie ein Luxusyacht funktionieren

Als “einzigartig”, “schön” und “stilvoll” wird das Haus in der Verkaufsanzeige beschrieben – und, als das “wohl schmalste Haus in London”. Trotzdem sei das Innere des Hauses alles andere als beengend, wie die Londoner Immobilienfirma Winkworth betont. “Ein Raum, der funktioniert – ähnlich wie eine Luxusyacht”, heißt es in dem veröffentlichten Exposé zur Immobilienanzeige.

Drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer auf 96 Quadratmetern

Insgesamt 96 Quadratmeter umfasst die Wohnung, die sich im Westen von London, in der Goldhawk Road im Stadtteil Shepherd’s Bush befindet. Trotz der geringen Wohnfläche hat das Haus laut Immobilienmakler und Verkaufsleiter David Myers alles zu bieten, was man sich nur wünschen kann. Drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Küche finden in dem schmalsten Gebäude Londons Platz – neben einigen weiteren Räumen wie einem Essbereich oder einer Rezeption.

Dachterrasse und Garten

Doch rechtfertigt das allein bereits den stolzen Preis von knapp 1,1 Millionen Euro? Laut Immobilienmakler Myers hebt sich das schmalste Häuschen Londons nicht nur aufgrund seiner außergewöhnlichen Form von den anderen Gebäuden ab. So wird die Zentralheizung des Hauses beispielsweise über den intelligenten Heizungsthermostat Google Nest gesteuert, der es den Bewohnern des Hauses erlaubt, die Heizung über Zeitschaltuhren und Online-Fernbedienung zu steuern. Außerdem soll es einen privaten und kürzlich neu bepflanzten Terrassengarten im Erdgeschoss geben, den man von dem verglasten Essbereich aus durch zwei große Doppelglastüren erreichen kann. Sogar eine Dachterrasse hat das schmalste Haus Londons laut den Umrisslinien für seine Besitzer zu bieten.

Das perfekte Haus für Designer und Fotografen

Trotzdem eigne sich die Wohnung laut der Londoner Immobilienanzeige nicht für jeden. Vor allem Liebhaber von traditionellen Gebäuden lassen sich dem Immobilienmakler zufolge wohl nur schwer von dem Charme des schmalen Objekts überzeugen. So sei das außergewöhnliche Gebäude daher eher gedacht für Menschen, die das “Skurrile” und “Verzaubernde” genießen. “Das ultimative Designerhaus“ für Designer, Fotografen oder Medienschaffende, wie Myers in einem Interview mit Travelbook betont.

Das “Keret-Haus” ist das schmalste Haus der Welt

Das schmalste Haus der Welt steht übrigens in Warschau im Stadtteil Wola und wurde 2012 vom dem polnischen Architekten Jakub Szczęsny erbaut. Das sogenannte “Keret-Haus” ist laut Angaben des israelischen Schriftstellers und Besitzers Etgar Keret nicht einmal einen Meter breit – nur 92 Zentimeter misst das Haus an seinem engsten Punkt.

