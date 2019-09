Spezielles Baumhaus: Ein Tiny House über den Baumwipfeln

Das Architekturbüro Precht hat in Zusammenarbeit mit dem Startup Baumbau ein modulares Baumhaus, „Bert“, entworfen, um eine alternative Wohnform anzubieten.

Inspiriert wurden die Architekten des Salzburger Architektenbüros dabei von der „Sesamstraße“ und den „Minions“, wie Der Standard berichtet. Daher auch der Name des besonderen Baumhauses: „Bert“. „Wir haben uns beim Planen überlegt, wie Kinder sich ein Baumhaus vorstellen“, erklärt Architektin Fei Tang Precht. „Bert ist eine Familie von Modulhäusern, die von Verspieltheit geprägt ist und Menschen einladen, Architektur und Natur mit den Augen von Kindern zu erleben“, heißt es auf der Website von Precht. „Als Architekten, egal ob jung oder alt, haben wir ein inneres Kind, das die Welt mit Verspieltheit und Neugierde betrachtet. Diese Neugierde macht uns Lust zu erforschen, zu experimentieren und zu erschaffen. Die gleiche Neugierde brachte Bert zur Welt.“

Stars aus der „Sesamstraße“ und den „Minions“ als Inspiration

Der Modulbau „Bert“ wurde in Kooperation mit dem Startup Baumbau, das sich auf Tiny Houses, Baumhäuser und alternativen Tourismus spezialisiert hat, geschaffen. „Wir glauben, dass die Zukunft des Tourismus nicht in großen Hotels und Massentourismus liegt, sondern in Gebäuden, die einzigartige Erlebnisse bieten“, erklärte Rudolf Obauer von Baumbau.

„Bert“ ähnelt im Aussehen einem Baum mit seinen Ästen. „[…] Für dieses Projekt haben wir uns auch mit Kunst beschäftigt, um eine Referenz zu finden. Aber nicht bei Michelangelo oder Dalí. Vielmehr haben wir uns Cartoon-Charaktere aus der Sesamstraße oder den Minions angesehen. Wir haben uns dieses Projekt spielerisch angesehen und wollten einen eher einzigartigen Charakter als ein konventionelles Gebäude schaffen. Ein eigenartig aussehender Charakter, der Teil der Tierwelt eines Waldes wird. Ich denke, diese Eigenart kann Gefühle und Emotionen hervorrufen. Und vielleicht sind das Attribute in der Architektur, die heutzutage fehlen“, schreiben die Architekten von Precht auf ihrer Website weiter.

Modulsystem macht Extrawünsche möglich

Da es sich bei „Bert“ um ein Modulsystem handelt, kann flexibel auf Kundenwünsche reagiert werden: Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Bibliothek, Badezimmer & Co. können variiert und angepasst werden. Auch ein Anbau ist möglich. Außerdem kann „Bert“ nicht nur als Baumhaus, sondern auch als Gartenhäuschen, Mehrfamilienhaus oder Stadthaus konzipiert werden. Darüber hinaus wurden auch ökologische, nachhaltige Aspekte wie Solarpaneelen, selbstkompostierende Toiletten oder auch eine Wasseraufbereitungsanlage berücksichtigt.

Im Inneren des besonderen Baumhauses dominieren dunkle Farben – dies soll eine gemütliche, höhlenartige Atmosphäre schaffen und zugleich den Blick auf die großen Glasöffnungen lenken, berichtet Der Standard.

„Wir wissen, dass Häuser wie ‚Bert‘ nicht die zukünftige Entwicklung im großen Stil sein werden, aber wir müssen mehr wagen, ausprobieren und experimentieren, um die Zukunft unserer Städte diversifizierter zu gestalten“, erklärte Chris Precht.

Ein kleines, ausbaufähiges Modul kostet 120.000 Euro. Die ersten „Berts“ sollen im Frühling 2020 fertiggestellt werden.

Bildquellen: zlikovec/Shutterstock.com