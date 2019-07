Studie offenbart globale Immobilientrends

In einer jährlich erscheinenden Studie von PwC und dem Urban Land Institute wurden die Trends am globalen Immobilienmarkt untersucht.

Im Jahr 2018 konnte eine hohe Nachfrage verzeichnet werden – das Transaktionsvolumen stieg um rund 3 Prozent an. Dieses Wachstum ist vor allem auf die Entwicklung des nordamerikanischen Marktes zurückzuführen. Während das Niveau in Asien relativ gleich blieb, kam es in Europa zu einem Rückgang um etwa 10 Prozent.

Investoren positiv, aber zurückhaltend

Die Befragung von 27 professionellen Immobilien-Investoren ergab, dass sie in diesem Jahr weniger zuversichtlich sind als im vergangenen Jahr. Zwar gaben sie sich positiv gestimmt, dennoch herrscht gleichzeitig auch Vorsicht.

Denn „fast die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren weniger geeignete Anlageobjekte verfügbar sein werden“, so eine Erkenntnis der Studie. Daneben sorgt der weiter schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China noch immer für Zurückhaltung, nachdem dieser bereits Ende des vergangenen Jahres für einen starken Rückgang am globalen Immobilienmarkt verantwortlich war. Anleger fürchten sich vor geopolitischen Unruhen, wirtschaftlichen Turbulenzen. Einige erwarten gar eine globale Rezession, während andere mit einer Verlangsamung des globalen Wachstums rechnen. „Das System ist von einem hohen Risiko geprägt – überall bestehen geopolitische Unsicherheiten, es gibt zurzeit keinen sicheren Hafen“, heißt es in der Studie. In Europa belastet zusätzlich noch das Chaos um den bevorstehenden Brexit.

grundbesitz global Der weltweite Immobilienmarkt bleibt weiterhin attraktiv. grundbesitz global investiert weltweit in Gewerbeimmobilien aus den Bereichen Büro, Logistik und Einzelhandel. Warum das für Privatanleger interessant ist.

Chancen am globalen Immobilienmarkt hingegen dürften neue Technologien sowie neue Anlageklassen wie beispielsweise die 5G-Infrastruktur, Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder auch Rechenzentren bieten.

Bildquellen: ABBYDOG/Shutterstock.com