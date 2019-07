Super-Luxus-Bauten mit dem Besten aus allen Welten

Ein gemütliches Zuhause wünscht sich wohl jeder. Wer genug Geld in der Tasche hat, kann sich ganz besonders luxuriöse, passgenau zugeschnittene Heime leisten.

Ob Luxus-Wohnungen mit endlosen Annehmlichkeiten in Miami, ein Yacht-Hochhaus in Hong Kong oder ein besonders luxuriöser Bau in Melbourne, dessen Penthouse 30 Millionen US-Dollar kostet. Diese drei Gebäude lassen bei ihren Bewohnern keinen Wunsch offen und vereinen alles, was das Herz begehrt.

Miami World Center

Das Miami World Center ist ein riesiger Gebäudekomplex in Miami. Mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern ist der Bau gigantisch. Der Komplex, an dem momentan noch gebaut wird, dessen erste Teile aber bereits eröffnet wurden, bietet alles, was das Herz begehrt und hat den Anspruch, das Stadtleben zu revolutionieren. 1.875 Wohneinheiten entstehen dort, zusätzlich 2.050 Hotelzimmer. Mit annähernd 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und knappen je 50.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und Platz für Büros ist hier genug Platz zum Leben und Arbeiten.

Wer es besonders luxuriös mag, ist im Paramount-Tower gut aufgehoben. Der Turm „mit den meisten Annehmlichkeiten der Welt“ – wie der dazugehörige Marketingslogan lautet – ist ein echtes Paradies. Auf dessen Terrasse befindet sich unter anderem ein Pool mit angrenzenden Bungalows und Ruhebetten, ein Fußballfeld, ein Tennisplatz, ein Hundepark und eine Joggingstrecke. Einen Kinderspielplatz finden Bewohner dort ebenso wie eine „Sommerküche mit BBQ“. Auf dem Dach des Hochhauses können Sonnenanbeter ausspannen, entweder im Infinity-Pool oder beim Tai-Chi. Im siebten Stock gibt es weitere luxuriöse Zusatzleistungen, ob Schönheitsbehandlungen, Fitnessstudios, oder „Relax-Lounges“, Kinderspielzimmer, einen Box-Ring oder ein Aufnahmestudio zum Jammen, kein Wunsch bleibt offen.

Für die Annehmlichkeiten müssen Interessierte aber auch tief in die Tasche greifen: Eine Wohnung mit einem Schlafzimmer und zwei Bädern startet bei 700.000 US-Dollar, für zwei Schlafzimmer und drei Bäder werden 900.000 US-Dollar fällig und für ein Apartment mit vier Bädern und drei Schlafzimmern starten die Preise bei 1,5 Millionen US-Dollar.

The Pavilia Bay, Hong Kong

Wer schon immer von seiner eigenen Yacht geträumt hat – oder sie vielleicht sogar schon besitzt und am liebsten sein ganzes Leben darauf verbringen will – ist in „The Pavilia Bay“ in Hong Kong gut aufgehoben. Das Luxus-Hochhaus nimmt in seiner Architektur Bezug auf Super-Yachten, und wurde deshalb von dem französischen Architekten Philippe Briand, der normalerweise Yachten und Schiffe designt, entworfen.

Schon die Fassade des Gebäudes erinnert an eine Yacht, die gerade mit vollen Segeln durchs Meer schreitet. Der Blue Pavilion, das Clubhaus des Gebäudes, und der große Pool bilden das Herzstück des Baus. Dort können Bewohner in dem Gefühl schwelgen, sich tatsächlich auf einer Yacht zu befinden. In The Pavilia Bay stimmen alle Details: Die Wendeltreppe weckt Assoziationen zum Wasser, an den Wänden sind handgefertigte Weltkarten zu finden. Veranstaltungsräume laden Bewohner dazu ein, hier Partys zu feiern, zu speisen oder sich mit Billard oder Ähnlichem zu vergnügen. Insgesamt besteht The Pavilia Bay aus 983 Wohneinheiten, die zwischen einer halben Million und sechs Millionen US-Dollar kosten, wie die Website Mansion Global schreibt.

The Muse, Melbourne

Wem all das noch nicht luxuriös genug ist, der ist vermutlich im The Muse in Melbourne, Australien, gut aufgehoben. Nur 42 Luxus-Wohnungen gibt es im Gebäudekomplex, dafür sind diese aber extrem hochklassig. „Wir hätten mehr als 200 Apartments in das Gebäude bauen können, stattdessen haben wir 42 Luxus-Residenzen designt, um einen außergewöhnlichen Platz zum Leben zu schaffen“, erklärt Peter Devitt, einer der Konstrukteure des The Muse. Wer im Deluxe-Penthouse wohnen möchte, muss 30 Millionen US-Dollar blechen, dafür bekommt er ein zweistöckiges Apartment mit eigenem Pool, einem privaten Fitnessraum, einer Sauna, einer selbst-reinigenden Toilette und vielen weiteren Annehmlichkeiten.

Die „günstigsten“ Wohnungen im The Muse gibt es übrigens ab 2,2 Millionen US-Dollar, die Apartments werden passgenau auf die jeweiligen Käufer zugeschnitten, diese können laut Angaben von Mansion Global zwischen drei verschiedenen Interior-Designs für ihre Wohnung wählen. 2021 soll das gesamte Gebäude fertiggestellt werden.

Bildquellen: Nick Starichenko/Shutterstock.com