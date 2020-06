Tesla-CEO Elon Musk verkauft all seine Immobilien

Elon Musk kommt seinem Versprechen nach, kein Eigentum mehr zu besitzen. Der Manager hat bereits sieben seiner Immobilien auf dem Markt zum Kauf angeboten. Die Anwesen im Gesamtwert von über 100 Millionen US-Dollar bestrebt der Tesla-Chef, ohne die Hilfe eines Immobilienmaklers zu veräußern.

Ein Tweet von Elon Musk lässt Tesla-Aktie abstürzen

Tesla-CEO Elon Musk ist für skurrile Auftritte in den sozialen Medien bekannt, immer wieder verblüfft er Fans und Medien mit kuriosen Aussagen auf Twitter. Angesichts seines Einflusses löst Musk mit jeglichen Aussagen häufig größere Reaktionen aus, als ihm womöglich im Vorfeld bewusst ist.

Am 1. Mai äußerte der Manager in einer Serie von Tweets erst, dass die Tesla Aktie zu hoch bewertet sei. Anschließend folgte eine weitere Kurznachricht mit dem Inhalt, „Ich verkaufe fast alle meine physischen Besitztümer. Werde kein Haus besitzen.“

Musk listet sieben Anwesen

Unabhängig von seinen Aussagen bezüglich der Tesla Aktie, kommt Musk seinem Versprechen nach, all seine Immobilien zu veräußern. Seit seiner Twitter-Tirade vom 1. Mai stehen Immobilien des Milliardärs im Gesamtwert von über 100 Millionen US-Dollar zum Verkauf.

Mindestens sieben Grundstücke hat Musk in den vergangenen zwei Wochen gelistet, ein Anwesen in Hillsborough nahe San Francisco und sechs Immobilien in Bel Air, Los Angeles. Zusammengerechnet verlangt Musk 137 Millionen US-Dollar. Sollte er die Listenpreise erzielen, würde er im Vergleich zum Kaufpreis einen Gewinn von 30 Millionen US-Dollar erwirtschaften.

Der Verkauf soll ohne Immobilienmakler abgewickelt werden und vier der sechs Anwesen in Bel Air können nur als Gesamtpaket für 62,5 Millionen US-Dollar erstanden werden. Das Kuriose daran, die Immobilien grenzen nicht aneinander, sondern sind über diverse Standorte verteilt. Auch der architektonische Stil unterscheidet sich signifikant. Dementsprechend könnte es sich schwierig gestalten, einen zahlungskräftigen Käufer zu finden.

„Besitztümer halten dich zurück“

Auf die Frage eines Twitter-Users, weshalb er all seine Immobilien verkaufe, antwortete Musk, „Brauche nicht das Cash. Widme mich dem Mars und der Erde. Besitztümer halten dich nur zurück.“

In einem Gespräch mit Joe Rogan im Zuge des Podcasts `The Joe Rogan Experience` erklärte Musk seinen „neuen“ Standpunkt gegenüber Besitztümern noch weitergehend: „Sie sind eine Art Angriffsvektor, weißt du? Leute sagen, `Hey, Milliardär, du hast all dieses Zeug.` Naja, jetzt habe ich kein Zeug. Was machst du jetzt?“

Auf die Frage, wie er zukünftig plant zu wohnen, äußerte Musk, dass er bis auf Weiteres nur noch zur Miete leben werde.

