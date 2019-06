‚The Big Bang Theory‘-Star Kaley Cuoco veräußert ihre Villa in Kalifornien

TV-Star Kaley Cuoco steht vor großen Veränderungen im Leben. Dazu passt, dass sie sich nun von ihrer Villa in Tarzana, einem Stadtteil am Rand von L.A., trennt.

Laut dem Forbes-Magazin war Kaley Cuoco in 2018 mit 24,5 Millionen Dollar die bestbezahlte TV-Darstellerin. Davon stammten rund 95 Prozent aus ihrer Rolle als Penny in der beliebten Kultserie „The Big Bang Theory“. Doch nach zwölf Jahren und ebenso vielen Staffeln wurde am 16. Mai 2019 die letzte Folge im US-Fernsehen ausgestrahlt.

Satte Wertsteigerung?

Womöglich hat dies den TV-Star veranlasst, sich von ihrem Anwesen in der Nähe von Los Angeles zu trennen. Bei Stephanie Vitacco von Keller Williams Realty ist die Villa im mediterranen Stil für 6,9 Millionen Dollar zum Kauf ausgeschrieben.

Sollte Kaley Cuoco tatsächlich diesen Preis erzielen können, so würde das eine deutliche Wertsteigerung ihres Besitzes in der gesperrten Community Mulholland Park bedeuten. Die Schauspielerin hatte das Anwesen Anfang 2014 von Khloe Kardashian, der Schwester von Kim Kardashian, für 5,49 Millionen Dollar erworben. Diese wiederum hatte bei ihrem Kauf im Jahr 2009 laut „dailymail.co.uk“ nur 3,95 Millionen Dollar bezahlt.

Luxusanwesen

Auf rund 740 Quadratmetern ist die Villa mit sechs Schlafzimmern, neun Bädern und einem Heimkino ausgestattet. Hinzu kommen eine Küche mit einer Kochinsel, ein Wohnzimmer mit Kamin und von der Decke hängendem Schaukelstuhl sowie ein Master-Badezimmer mit Whirlpool. Die Mastersuite verfügt über drei begehbare Wandschränke, einen Kamin und eine French Door, die auf eine Terrasse führt.

Auf dem Außengelände befindet sich ein großer Swimmingpool mit eingebautem Hot Tub. Außerdem gibt es Feuerstellen, eine Outdoor-Küche sowie einen überdachten Essbereich.

