Tokenisierte Immobilien in Leipzig: Bloxxter setzt zwei historische Gebäude auf Blockchain

Der digitale Handel hat nun auch in die Immobilienbranche Einzug gehalten. Das Hamburger Start-up Bloxxter hat seine ersten zwei Immobilien, das Städtische Kaufhaus sowie das Reclam-Carrée in Leipzig, auf die Blockchain gesetzt.

Damit möchte das Unternehmen Immobilieninvestments für Privatanleger „revolutionieren“ und Sachwert-Investments „endlich zeitgemäß, fair und unabhängig“ machen, so die Pressemitteilung des Unternehmens am 20. Oktober.

Mindestbeteiligung in Höhe von 500 Euro

Wie aus der Pressemitteilung zu entnehmen ist, können Anleger nun ab einer Einstiegszahlung von 500 Euro in das Projekt um das Städtische Kaufhaus und Reclam-Carrée in Leipzig investieren. Rund 3 Prozent Rendite pro Beteiligung soll das Investment für die Anleger erzielen, wobei die Immobilien schon heute einen 13-prozentigen Wertezuwachs im Gegensatz zur Summe aus Bankfinanzierung und Bloxxter-Investment verzeichnen sollen. Beteiligungen können nur online und ausschließlich auf der unternehmenseigenen Website abgeschlossen werden.

Durch Blockchain lassen sich Kleinstbeträge wirtschaftlich handeln

Bislang waren Investments in den Immobilienmarkt vergleichsweise teuer und größere Projekte meist für vermögende oder institutionelle Anleger bestimmt. Das könnte sich einem Bericht von „BTC-Echo“ zufolge durch die Tokenisierung von Immobilien allerdings ändern.

Tokens sind digitalisierte Vermögenswerte – in diesem Fall digitalisierte Beteiligungen an Immobilien, die auf einer Blockchain abgebildet sind. Durch die Blockchain entfallen sämtliche Zwischeninstanzen in Form von Banken oder Börsen, die Prozesse verlaufen „schlanker“ und optimierter. Das spart zum einen Kosten und zum anderen können weitaus kleinere Beträge gehandelt und investiert werden. Somit können durch Käufe etwaiger Tokens auch viele Kleinanleger in den Immobilienmarkt investieren. Dabei können Investitionssummen und -beträge zustande kommen, die vorher noch nicht darstellbar waren. Zumal die Transaktionskosten dem Bericht nach mit unter 10 Cent angegeben werden, so „BTC-Echo“.

Bloxxter-CEO Marc Drießen: große Vorteile für Kleinanleger

Bloxxter-CEO Marc Drießen sieht in der Tokenisierung im Immobilienmarkt vor allem für private Kleinanleger einen enormen Mehrwert, wie er in einem Interview mit „BTC-Echo“ im März 2020 verlauten ließ: „Die Tokenisierung bringt vor allem für Kleinanleger große Vorteile. Schließlich können sich Privatanleger damit an Wertanlagen beteiligen, die ihnen sonst verwehrt bleiben.“ Im Gegensatz zu Aktieninvestments seien Immobilien besser „greifbar“ und können in manchen Fällen „besser zu verstehen sowie zu kalkulieren“ sein als etwa ein Investment in ein Start-up.

Bildquellen: Yuriy Shurchkov / Shutterstock.com