Traum für Auto-Liebhaber: Luxus-Villa in Beverly Hills steht zum Verkauf

In dieser luxuriösen Immobilie kommen Auto-Liebhaber für 45 Millionen US-Dollar voll auf ihre Kosten. Zudem können smarte Systeme helfen, ein gesünderes Leben zu führen.

Luxus-Villa mit Designer-Details

In Beverly Hills, Kalifornien, steht eine neu gebaute Luxus-Villa zum Verkauf. Auf etwa 1.530 Quadratmetern erstrecken sich fünf Schlafzimmer sowie zehn Badezimmer. Hinzu kommt eine weitläufige Mastersuite, etwa 280 Quadratmeter groß, mit zwei angrenzenden Badezimmern sowie begehbaren Kleiderschränken, wie Mansion Global berichtet. Im Haupthaus befindet sich außerdem eine von Fendi entworfene Küche, ein riesiges Wohnzimmer mit einer luxuriösen Deckenleuchte von Hermès, ein Fitnessstudio, Wellnessbereich, ein Weinkeller, eine eigene Bar sowie Bibliothek, ein Heimkino sowie ein Lift, ausgekleidet mit Krokodilleder. Im äußeren Bereich können sich die künftigen Bewohner in einem Luxus-Pool entspannen. Generell ist das Design, entworfen von dem gefragten Architekten Roman James, schlicht und edel gehalten: Helle Fliesen und Wände, eine Glas- und Marmorfassade, offene und helle Räume, wie aus der Anzeige hervorgeht.

„Abgesehen von den atemberaubenden Designer-Details ist der Bau des Hauses anders als alle anderen, die ich je gesehen habe“, merkte Sally Forster Jones, eine der Vertreterinnen der Immobilie bei Compass Real Estate, an. „Alle Materialien sind erstklassig und stammen von überall auf der Welt. Der Stein und die Fliesen wurden sorgfältig aus Antolini, Italien, ausgewählt, wobei jeder Zentimeter im Haus sorgfältig und geschmackvoll verarbeitet wurde.“

Haus für ein gesünderes Leben

Daneben verfügt das Haus über zahlreiche Systeme und Geräte, die es zu einem äußerst intelligenten Gebäude machen, wie aus der Anzeige hervorgeht. Neben einem Sicherheitssystem verfügt das Objekt über eine Lutron- und Crestron-Lichttechnik sowie ein Delos-Wellness-System, das Raumluft, Wasser und Lichtqualität optimiert. „Das Haus bietet die höchste Qualität der Wasser- und Luftfilterung sowie der Lichttechnik, um eine gesunde Lebensumgebung zu gewährleisten“, erklärte Sally Forster Jones. „Das ganzheitliche Wellness-Ökosystem kombiniert Produkte, Funktionen, Technologien und Dienstleistungen, um Raumkonditionen zu schaffen und zu erhalten, die dazu bestimmt sind, Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern.“ Mit all diesen Extras kann die intelligente Luxus-Villa den Bewohnern also auch noch helfen, ein gesünderes Leben zu führen.

Traum für Auto-Liebhaber

Doch das ist längst nicht alles, denn die Immobilie besticht durch ein besonderes Highlight: Eine riesige klimatisierte Garage, oder vielmehr eine Galerie für Luxus-Autos. Über die glänzende Quarzit-Zufahrt gelangt man in die Galerie, ausgestattet mit einer riesigen Wandanimation sowie besonderen Sound-Systemen, heißt es bei Mansion Global.

Derzeit stehen in der Garage eine limitierte Auflage 2019 des Aston Martin Vantage mit rotem Interieur, ein 2016 Porsche TR3 RS, ein 2015 Blue McLaren 650S und ein 1988 Ferrari Testarossa. Diese Luxus-Fahrzeuge können in einem separaten Deal zusätzlich erworben werden. „Die Garage des Hauses wurde für einen Auto-Enthusiasten gebaut, und diese Autos passen zu diesem Traum. Wenn der Käufer an einem oder allen von ihnen interessiert ist, hat er die Möglichkeit, sie zu kaufen“, berichtet auch Robb Report.

Traum für 45 Millionen US-Dollar

Gelistet wird die luxuriöse Villa bei Compass für 45 Millionen US-Dollar. Verkäufer ist der Bauunternehmer Essam Ali, der das Objekt 2016 für 7,5 Millionen US-Dollar über seine Entwicklungsfirma Royal Excel Enterprises Corp. erworben hatte. Anschließend hatte er das bestehende Objekt abreißen lassen und rund 2,21 Millionen US-Dollar für den Bau eines neuen Hauses hingeblättert, heißt es bei Mansion Global.

Bildquellen: makasana photo/Shutterstock.com