Trotz Pandemie: ZIA sieht Renaissance des Büros

Im Zuge der Corona-Pandemie mussten viele Arbeitnehmer aus dem Homeoffice arbeiten, was sich auch im Büroimmobilienmarkt bemerkbar machte. Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) sieht jedoch ein Comeback für Büroflächen.

Büroimmobilienmarkt erholt sich wieder

Der vdp-Immobilienpreisindex zeigt für das dritte Quartal 2021, dass sich die Preise für Büroimmobilien nach zwei Quartalen mit leichten Rückgängen wieder erholen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal kann dieses Segment einen leichten Zuwachs in Höhe von 0,3 Prozent verzeichnen. Gegenüber dem Vorquartal handelt es sich sogar um einen Anstieg von einem Prozent. Obwohl die Nachfrage nach Büroimmobilien im Zuge der Pandemie kurzzeitig eher verhalten ausfiel, führen die Rücknahmen der Einschränkungen sowie die steigende Anzahl der geimpften Personen zu einer wachsenden Auslastung von Büroimmobilien.

ZIA rechnet mit Comeback für Büroimmobilien

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) berichtet in einer Pressemitteilung, dass mit einer “Renaissance des Büros” gerechnet werde. Dr. Andreas Mattner, Präsident des ZIA erklärt, dass die Bedeutung von Büroimmobilien in Zukunft zunehmen werde, “denn Büroflächen sind unverzichtbarer Bestandteil für einen ausgewogenen Nutzungsmix in unseren Innenstädten.

Zudem bleibt das Büro der einzige Ort, der allen Beschäftigten gleiche Arbeitsvoraussetzungen bietet, wenngleich sich die Büroimmobilie – auch unabhängig von Corona – natürlich in Richtung Zukunft anpassen muss“. Das Arbeiten allein aus dem Homeoffice sei zwar eine romantische Vorstellung, jedoch mit der Realität nicht vereinbar. Viele Erfolg bringende Faktoren, wie zum Beispiel der Austausch, die Impulse und die Vernetzung zwischen Mitarbeitern, seien nur über einen direkten und persönlichen Kontakt möglich, so Mattner.

Büros müssen mehr werden als nur ein Arbeitsplatz

Klar sei jedoch auch, dass sich Büros mit der Zeit weiterentwickeln müssten. Sie müssten “heute und erst recht in Zukunft mehr sein als reine Arbeitsplätze. Das Homeoffice aber wird sie nicht ersetzen können. Vielmehr werden einem künftig eventuell erhöhten Homeoffice-Anteil flächenintensivere Bürokonzepte gegenüberstehen”, erklärt Mattner weiter. Auch vdp erklärt, dass dem Homeoffice nach der Pandemie zwar mehr Bedeutung zugeschrieben werde, jedoch viele Arbeitgeber darüber nachdenken würden, wie das Büro für Arbeitnehmer attraktiver und großzügiger gestaltet werden könne.

Bildquellen: g-stockstudio/Shutterstock.com