Trotz sinkender Mieten: Für Londoner Luxusimmobilien finden sich keine Mieter

Der Luxusimmobilienmarkt der britischen Hauptstadt ist gezeichnet von den Auswirkungen des Lockdowns. Trotz fallender Mietpreise für Häuser in den teuersten Gegenden Londons bleiben diese für mehr als zwei Monate leer, bis ein neuer Mieter gefunden wird. Das entspricht der längsten Wartezeit beim Vermieten von Wohnungen seit der letzten Finanzkrise.

Zeitgleich fielen die Mieten mit der stärksten Jahresrate der letzten zehn Jahre. Das ergaben Auswertungen des Immobiliendatenunternehmens “LonRes” unter Berufung auf die “IrishTimes”.

Londons Vermieter bleiben auf den Objekten sitzen

Aufgrund des Lockdowns werden in die Stadt entsandte Büroangestellte von ihren Unternehmen wieder abzogen, Touristen bleiben aufgrund erlassener Maßnahmen und Beschränkungen weitestgehend weg. Das bereitet vielen Vermietern Probleme, kurzfristige Mietobjekte, die insbesondere bei Touristen oder internationalen Studenten und Arbeitnehmern stark nachgefragt waren, zu vermieten, wie die “IrishTimes” berichtet. Aus diesem Grund sehen sich immer mehr Vermieter gezwungen, die Mieten zu senken oder die Objekte leer stehen zu lassen, so der Bericht. Auch hochpreisige Gegenden der Hauptstadt wie Mayfair oder Knightsbridge bleiben hiervon nicht verschont. Darüber hinaus entstand dem “IrishTimes”-Bericht zufolge eine Flut an leerstehenden Objekten, die auf den Immobilienmarkt der britischen Hauptstadt kamen. Auf die auslaufenden Mietverträge im vergangenen Jahr folgten, pandemiebedingt, oftmals keine neuen Bewohner.

Wie Auswertungen von “LonRes” ergaben, stieg die Anzahl der Luxusobjekte im Zentrum Londons, die derzeit gemietet werden können, gegenüber dem Vorjahr um 75 Prozent. Zudem sind die Mieten von Luxusobjekten innerhalb Londons im Dezember 2020 um mehr als 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. „Die Vermieter müssen dies einfach durchstehen“, sagt Marcus Dixon, Head of Research bei LonRes. Durch die bevorstehenden Impfungen gegen das Virus ist Marcus Dixon zuversichtlich, dass eine Erholung in Sichtweite bleibt.

Mieter in London können Lage zu ihren Gunsten nutzen

Laut Marcus Dixon könnte jetzt ein passender Zeitpunkt für Mieter sein, mit Vermietern in Verhandlungen zu treten, um möglicherweise Mietpreisnachlässe gewährt zu bekommen. Demnach hat es mehr als die Hälfte der Mieter geschafft, den Preis zu drücken. Marcus Dixon führt aus, dass Vermieter derzeit versuchen, Leerstände so gut es geht zu verhindern. “Aber die Realität der derzeitigen Lage sieht so aus, dass es nicht so viele Mieter gibt, und diese Mieter können sich erlauben, wählerischer zu sein”, so Marcus Dixon.

Für Vermieter und Besitzer der mehrere Millionen Pfund teuren Immobilien innerhalb der britischen Hauptstadt könnte ein langer Winter bevorstehen. Der Lockdown und die wieder eingeführten und verschärften Beschränkungen werden die Mieten wohl noch für einige Zeit begrenzen, so der Bericht der “IrishTimes”.

Bildquellen: IR Stone/Shutterstock.com