Trump-Schriftzug bei Hochhaus-Bewohnern unbeliebt

Immer mehr Eigentümer der Trump-Hochhäuser trennen sich vom Namensschriftzug des Präsidenten. Grund sei das schlechte Image des Republikaners.

Trump, Trump, Trump

Wer durch New York marschiert, kommt an dem ein oder anderen Hochhaus vorbei, an welchem sich der Name Trump stolz präsentiert. Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten hält die Namensrechte an diversen Hochhäusern und ist somit – neben den täglichen Schlagzeilen, für die Trump sorgt – auch repräsentativ für New Yorks Architektur. Obwohl der ehemalige Geschäftsmann gern darauf hinweist, dass er die Architektur der Stadt stark mitgeprägt habe, so bemängeln Experten aus der Branche immer häufiger, dass dazu mehr gehöre, als die Namensrechte an Häusern zu halten. Der Pulitzer-Preisträger Paul Goldman ist einer von ihnen. Er bescheinigt Trump nur eine kleine Nebenrolle beim Entstehen der meisten Hochhäuser, die den Namen des US-Präsidenten zieren – auch sei keines davon ein wichtiges architektonisches Werk.

Trump Place

Mit Stolz präsentiert “The Trump Organization” den Trump Place auf der unternehmenseigenen Homepage in ihrem Portfolio – viele Eigentümer bewerten dies zwischenzeitlich jedoch als wertmindernde Beschriftung. 2016 unterschrieben über 500 Menschen eine Petition, um die Entfernung des Namens über den Eingängen zu veranlassen. Aufgrund von möglichen Rechtskosten und weiteren möglichen Ausgaben schreckten damals einige Bewohner vor einem Streit mit Trump zurück. Donald Trump hatte im Jahr 2000 den Investoren des Projekts die Namensrechte für einen Dollar verkauft. Anfang April dieses Jahres entschied eine New Yorker Richterin jedoch, dass die Eigentümer die Namensrechte erworben hätten, aber nicht verpflichtet sind, den Schriftzug an den Gebäudeeingängen zu führen. Damit folgt der Trump Place, neben drei weiteren Appartementhäusern, dem Credo, dass der Name des amtierenden US-Präsidenten dem Wiederverkaufswert ihrer Immobilien schadet und dieser deshalb entfernt werden müsse.

Bildquellen: Hethers/Shutterstock.com