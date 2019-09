Uber-Milliardär kauft Penthouse in New York City Kürzlich erwarb Uber-Mitgründer und ehemaliger CEO Travis Kalanick ein Penthouse in Manhattan. Es war der teuerste Immobilienkauf in der Metropole im Monat August, wie die New York Times berichtete. Der Kaufpreis des Duplex-Apartments habe dabei 36,5 Millionen US-Dollar betragen. Travis Kalanick, der einst den Fahrtendienst Uber mitgründete und dort als CEO tätig war, kann sich seit Kurzem stolzer Besitzer eines Penthouses im angesagten Manhattan-Stadtteil SoHo nennen. 36,5 Millionen US-Dollar nahm der Milliardär, dessen Vermögen vom Bloomberg Billionaires Index auf 4,7 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, in die Hand, um das Duplex-Apartment zu erwerben. Kalanick mit neuem Luxus-Penthouse Die Wohnung ist eines von zwei Penthouse-Apartments, das zu einem gerade erst eröffneten Glashochhaus in der Broome Street gehört und mit einem Blick auf den Hudson River sowie die New Yorker Skyline besticht. Neben vier Schlafzimmern und viereinhalb Badezimmern scheint das Apartment Kalanick auch mit einem beheizten Pool und einer Außenküche auf der geräumigen privaten Dachterrasse überzeugt zu haben. Auch eine Wohnküche und ausgedehnte Wohn- und Esszimmer gehören zur Luxus-Wohnung dazu. Das Masterschlafzimmer verfügt darüber hinaus über zwei begehbare Kleiderschränke. Insgesamt umfasst das Duplex-Penthouse rund 620 Quadratmeter, wie Mansion Global berichtet. Schnäppchen? Designt wurde der Glaskomplex vom italienischen Architekten Renzo Piano. Gelistet wurde das Penthouse bei der Immobilienfirma Douglas Elliman Real Estate, der Kauf wurde durch 377 Holdings abgewickelt. Kalanick dürfte mit dem Penthouse noch ein Schnäppchen gemacht haben, denn wie das Wall Street Journal noch im April berichtete, war der Preis ursprünglich bei 40,5 Millionen US-Dollar festgesetzt worden. Bildquellen: Nick Starichenko/Shutterstock.com

https://www.anlegen-in-immobilien.de/wp-content/uploads/2019/09/shutterstock_1326266432_soho-Nick-Starichenko.jpg 667 1000 Redaktion Anlegen in Immobilien /wp-content/uploads/2017/07/logo-anlegen-in-immobilien.svg Redaktion Anlegen in Immobilien 2019-09-24 03:21:28 2019-09-23 09:25:50 Uber-Milliardär kauft Penthouse in New York City