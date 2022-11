Umfrage: Große Mehrheit der Deutschen sieht keine Chance auf Eigenheim

Laut einer Umfrage, die der Immobilienfinanzierungsvermittler Engel & Völkers Finance im März 2022 bundesweit unter 1.500 Menschen ab 18 Jahren durchgeführt hat, träumen 80 Prozent der Befragten von einem Eigenheim. Gleichzeitig ergab die Umfrage aber auch, dass die Mehrheit der Befragten diesen Traum für unerreichbar hält.

Von den befragten Menschen ohne Wohneigentum gaben 47 Prozent laut Engel & Völkers Finance an, sie hätten zu wenig Eigenkapital, um ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung zu kaufen, und 37 Prozent waren der Meinung, ihre Einkommenssituation würde keinen Immobilienerwerb ermöglichen.

Ähnlich sieht es bei der Frage nach der Finanzierung einer eigenen Immobilie aus. Wie die „DFPA“ unter Berufung auf die Umfrage schreibt, sagten 62 Prozent der befragten Personen, dass eine Immobilienfinanzierung für sie nur möglich wäre, wenn sie zuvor in den Genuss einer Erbschaft oder Schenkung kommen würden. 53 Prozent gaben an, sie müssten eine Finanzierung ohne oder fast ohne Eigenkapital stemmen.

Vollfinanzierung wird schwieriger, manche Sorgen aber unbegründet

Dabei sind einige der Sorgen mit Blick auf die Immobilienfinanzierung unbegründet, so Rebecca Scheidler, Geschäftsführerin von Engel & Völkers Finance Germany GmbH, in einem Blog-Eintrag zur Umfrage auf der Webseite von Engel & Völkers. „In Gesprächen stellen wir immer wieder fest, dass der eigene Finanzierungsrahmen niedriger geschätzt wird, als er tatsächlich ist. Diese Sorge wird auch von unserer Umfrage bestätigt”, so Scheidler. Dass bei einem Immobilienerwerb 20 Prozent des Kaufpreises aus Eigenmitteln bezahlt werden sollte, bezeichnete sie als Gerücht, das sich hartnäckig halte. „Je nachdem, wie sich die individuelle Situation gestaltet, besteht sogar die Möglichkeit, eine sogenannte 100 Prozent plus Finanzierung umzusetzen, das heißt, den Kaufpreis und die Kaufnebenkosten zu finanzieren“, so die Expertin.

Laut „DFPA“ schränkte Scheidler aber ein, dass eine Vollfinanzierung „in der aktuellen Situation aufgrund der Inflation, der gestiegenen Darlehenszinsen und der gestiegenen Baukosten […] für viele Menschen schwierig“ sei, da die Banken bei der Kreditvergabe zunehmend restriktiver würden. Eine Finanzierung ganz ohne Eigenkapital werde nur noch bewilligt, wenn andere Faktoren die Kreditwürdigkeit positiv beeinflussen würden.

Potenzielle Immobilienbesitzer zu Abstrichen bereit

Um eines Tages doch noch den Schlüssel zur eigenen Immobilie in der Hand zu halten, sind laut „DFPA“ viele der Umfrageteilnehmer durchaus bereit, Abstriche zu machen – sowohl in ihrem Leben als auch mit Bezug auf das Eigenheim.

43 Prozent der Befragten würden etwa auf Urlaubsreisen verzichten, rund die Hälft würde kein teures Auto oder keine teuren Einrichtungsgenstände mehr kaufen. Auch bei der Anschaffung von Elektro-Geräten oder teurer Kleidung würden 45 Prozent bzw. knapp zwei Drittel der Befragten zurückstecken.

Wenn sich dadurch der Kaufpreis reduziere und eine Immobilienfinanzierung erschwinglich würde, würden außerdem rund 40 Prozent eine weniger gute Lage akzeptieren. 34 Prozent der von Engel & Völkers Finance befragten Personen würden sogar statt einem freistehenden Haus ein Reihenhaus oder gar eine Wohnung wählen, wenn sie so zu Wohneigentum kommen könnten.

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock.com