US-Immobilienmarkt-Prognose: Diese Regionen gelten 2021 als die Beliebtesten

Auf das krisengeprägte Jahr 2020 soll laut Prognosen der Immobilienwebsite “realtor.com” eine wirtschaftliche Erholung folgen. Profitieren soll im Besonderen der Immobiliensektor. Welche Regionen 2021 ganz oben auf der Liste der beliebtesten Wohnorte stehen, lesen Sie hier.

Was Home-Office für den Immobilienmarkt bedeutet

Aufgrund des Corona-bedingten Anstiegs von Remote-Arbeit sank laut “realtor.com” 2020 die Nachfrage nach Wohnraum in städtischen Ballungszentren. Da der Weg zur Arbeit nicht mehr als wichtiges Kriterium im Rahmen der Wohnortauswahl gesehen wurde, weitete sich die Suche vieler Immobilien-Interessenten auf den urbanen Raum aus. Bereits vor der Pandemie ließ sich ein leichter Trend in Bezug auf den Kauf erschwinglichen Wohnraums in Vorstädten feststellen; COVID-19 wirkte jedoch katalysierend auf diesen Prozess.

Technologiezentren im Trend

Wie die Analysten von “realtor.com” weiterhin erklären, werden Regionen, die besonderes Potenzial hinsichtlich Technologiezentren aufweisen, 2021 als beliebt gelten. Die hohe Nachfrage nach Angestellten im Technologiesektor sowie deren besonders gute Bezahlung führen zu einem Zuwachs an Hausverkäufen in Tech-Regionen. Prognostiziert wird eine Verstärkung des Wettbewerbs zwischen Idaho, Boise und San Jose – zuletzt genannte Regio befindet sich im Herzen des kalifornischen Silicon Valley. Auch Sacramento landet 2021 auf der Top 10 der beliebtesten Regionen für Immobilienkäufer. Danielle Hale, die Chefvolkswirtin von “realtor.com” äußert sich folgendermaßen zur Tech-Tendenz: „In den letzten Jahren sind wir alle immer mehr auf Technologie angewiesen, um zu arbeiten, zu lernen und persönliche Kontakte zu pflegen.” Sie fügt weiterhin hinzu: „Die Technologiezentren, die dies möglich machen, florieren, ebenso wie ihre Wohnungsmärkte.“

Preisentwicklungen laut “realtor.com”

Aufgrund der Ausweitung der Homeoffice-Tätigkeit, orientierten sich viele Immobilienbesitzer weg von der San Francisco Bay Area und zogen in die etwas günstigere Region um Sacramento. Durchschnittlich 550.000 US-Dollar kostet dort eine Immobilie – ein Preis der um weitere 7,4 Prozent steigen soll, da prognostiziert wird, dass 17,2 Prozent mehr Häuser verkauft werden sollen. Diese Entwicklungen bringen Sacramento den ersten Platz der beliebtesten US-amerikanischen Wohn-Regionen 2021 ein. Auf Platz zwei landet San José, wo der Wohnungsmarkt mit durchschnittlich 1,2 Millionen US-Dollar pro Immobilie gleichzeitig am teuersten ist. Hier sollen 10,8 Prozent mehr Häuser verkauft werden, deren Preise um weitere 10,8 Prozent steigen sollen. Der Dritte Platz geht an Charlotte in North Carolina, wo mit einem Anstieg der Hausverkäufe um 13,8 Prozent gerechnet wird und mit einem Preisanstieg um 5,2 Prozent. Auf den Plätzen vier bis zehn landen Boise City (Idaho), Seattle (Washington), Phoenix (Arizona), Harrisburg (Pennsylvania), Oxnard-Thousand Oaks (Kalifornien), Denver (Colorado) und Riverside (Kalifornien).

