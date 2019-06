Villa in Florida: Trump nimmt 30-jährige Hypothek auf

Wie kürzlich bekannt wurde, hat US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr eine Hypothek auf eine Immobilie in Florida in direkter Nähe zu seinem eigenen Luxus-Anwesen Mar-a-Lago aufgenommen.

Mar-a-Lago

Das Haus am Meer, auf das Trump ein 30-jähriges Hypothekendarlehen aufgenommen hat, ist nur wenige Schritte von Trumps Mar-a-Lago entfernt. Mar-a-Lago ist eine herrschaftliche Luxus-Villa im spanischen Stil mit einem etwa 35.000 m² großen Grundstück direkt am Meer. Trump hatte das Anwesen 1985, damals noch als New Yorker Bauunternehmer, für etwa 5 Millionen US-Dollar – weit unter dem Marktwert – erworben. Er soll damals zuvor die Strandgrundstücke vor dem heutigen Mar-a-Lago gekauft und den Preis gedrückt haben, indem er gedroht hatte, den Meerblick zu verbauen. Ein Teil des Geländes wurde 1995 zu einem Privatclub umgestaltet. Inzwischen ist Mar-a-Lago eine der drei Residenzen Trumps, in welcher er sich insbesondere in den Wintermonaten aufhält. Die Einnahmen, die durch den privaten Club erwirtschaftet werden, sollen im vergangenen Jahr allerdings zurückgegangen sein, wie kürzlich veröffentlichte Dokumente zeigen.

30-jährige Hypothek auf Meerblick-Anwesen

Daneben sollen die Dokumente auch zeigen, dass dem US-Präsidenten im Jahr 2018 ein Hypothekendarlehen über 5 bis 25 Millionen US-Dollar mit einem jährlichen Zinssatz von 4,5 Prozent von einer kleinen Bank in Florida gewährt wurde. Das 18,5 Millionen US-Dollar teure Anwesen, welches sich in West Palm Beach befindet, soll zuvor Trumps älterer Schwester Maryanne Trump Barry gehört haben. Im vergangenen Jahr sollen es dann Trumps Söhne Eric und Don Jr. abgekauft haben, wie Yahoo Finance berichtete.

Aktuell wird das Anwesen auf einer Immobilien-Website zur Miete für rund 81.000 US-Dollar pro Monat angeboten, erklärte Reuters. Zuvor sollen sogar 100.000 US-Dollar Miete verlangt worden sein, diese wurde aber inzwischen offensichtlich reduziert.

