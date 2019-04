Seit dem Beginn seiner Karriere hat Sänger Ed Sheeran massiv in Immobilien investiert – rund 42 Millionen Pfund soll er bereits ausgegeben haben.

Der britische Singer-Songwriter investiert einen großen Teil seiner Gagen schon seit Beginn seiner Karriere in diverse Immobilien, darunter sogar ein Restaurant. Rund 42 Millionen Pfund, umgerechnet fast 50 Millionen Euro, soll Ed Sheeran für seine Häuser und Wohnungen bereits hingeblättert haben. Der 28-Jährige besitzt Anwesen in seiner Heimat Suffolk in Ostengland, das Restaurant „Galicia“ im Londoner Stadtteil Notting Hill sowie weitere 14 Immobilien in London.

Kluge Investitionen von Ed Sheeran

„Es war unglaublich klug von ihm, sein Geld in Immobilien zu stecken. Auch da er sich auf London konzentrierte, wo der Markt immer noch wächst, kann er den Mietern den Höchstpreis berechnen“, kommentierte ein Finanzexperte den Immobilien-Kaufrausch des Popstars gegenüber der Zeitschrift „Sun“.

