Wertanstieg von Immobilien 43 Prozent größer als von DAX-Aktien

10-Jahresvergleich: Immobilien oder DAX-Aktien, was hat sich für Anleger mehr gelohnt? Eine Studie von Immowelt gibt Aufschluss.

Anleger, die ihr Geld investieren wollen, stehen häufig vor der Frage: Immobilien oder Aktien? Der am 23. Juni veröffentlichte 10-Jahresvergleich des Immobilienportals Immowelt zeigt: Wer 2010 in eine Immobilie investiert hat, profitiert heute von einem deutlich größeren Wertanstieg als mit einer Investition in Aktien.

Eigentumswohnungen verzeichnen Wertanstieg von 126 Prozent

Der 10-Jahresvergleich von Immowelt wurde auf Basis von Inseraten für Kaufimmobilien (mit 40 bis 100 Quadratmetern Fläche) in 14 großen deutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern durchgeführt. Seit 2010 stieg der Wert von Immobilien demnach im Median um 126 Prozent, der Wertanstieg des größten deutschen Aktienindex DAX verzeichnete im Durchschnitt bis 2020 hingegen nur 88 Prozent.

Der größte Unterschied in der Wertentwicklung fand sich Immowelt zufolge zwischen Immobilien in Berlin und den DAX-Aktien: In Berlin sind Erstere um 211 Prozent teurer geworden, die Differenz beträgt also 123 Prozent. Die Kaufpreise für Immobilien in Berlin betrugen 2010 im Median 1.430 Euro, 2020 sind es bereits 4.450 Euro.

DAX mit fast 50 Prozent weniger Wertanstieg als Immobilien

In München stieg der Immobilienwert um 170 Prozent und ist damit 82 Prozent mehr gestiegen als der der DAX-Aktien. Hier stieg der Kaufpreis im Schnitt von 2.950 Euro im Jahr 2010 auf 7.970 Euro 2020. Auf Platz drei der Städte, in denen der Immobilienwert deutlicher stieg, als von DAX-Aktien, liegt Hannover – Immowelt verzeichnet einen Wertanstieg von 166 Prozent, der durchschnittliche Kaufpreis stieg von 1.090 auf 2.900 Euro.

Weniger Wertanstieg als bei DAX-Aktien verzeichnet Immowelt lediglich bei Immobilien in den Städten Dortmund und Essen mit 47 beziehungsweise 58 Prozent Wertanstieg seit 2010.

Im Median allerdings ist der Immobilienwert in den 14 untersuchten Städten über 43 Prozent mehr gestiegen als der Wert der DAX-Aktien.

Wie aussagekräftig sind die Vergleichsergebnisse?

Dies lässt sich auch allgemein auf den Wert von Immobilien in Deutschland beziehen, wenn der DAX als Maßstab für alle deutschen Aktienkurse betrachtet wird – immerhin umfasst er ungefähr 80 Prozent der Marktkapitalisierung der deutschen Aktiengesellschaften.

Nicht berücksichtigt wurden im 10-Jahresvergleich von Immowelt nach eigenen Angaben Transaktions- oder Instandhaltungskosten, Steuern sowie Dividenden und Mieteinnahmen. Außerdem gilt es zu betonen, dass keine Verkaufs- sondern Angebotspreise verglichen wurden. Zudem ist es natürlich möglich, dass einzelne Aktien im letzten Jahrzehnt besonders an Wert gewannen, während im Vergleich nicht beachtete Immobilien an Wert verloren.

Dennoch zeigt die Statistik deutlich einen Trend auf, der möglicherweise bei der Wahl zwischen einer Investition in Aktien oder Immobilien ausschlaggebend sein könnte.

