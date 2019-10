Wie Lord und Lady: Dank Airbnb in Downtown Abbey übernachten

Downtown Abbey-Fans aufgepasst: Die Serien- und Filmkulisse Highclere Castle öffnet schon bald ihre Tore für Airbnb-Gäste.

Einzigartige Übernachtung in Downtown Abbey

Tolle Neuigkeiten für Fans der Serie Downtown Abbey: Mit etwas Glück könnten sie schon bald die Chance haben, eine Nacht in Highclere Castle, dem Hauptdrehort des preisgekrönten Dramas, zu verbringen und sich einmal wie Mary Talbot oder Robert Crawley zu fühlen. Denn das Anwesen in Hampshire, England, soll vorübergehend bei Airbnb gelistet werden, um die Premiere des neuen Films Downtown Abbey zu feiern.

Am 26. November wird das Anwesen seine Tore für zwei Gäste eine Nacht lang öffnen. „Es ist mir eine besondere Ehre, Highclere Castle mein Zuhause nennen zu dürfen, und es erfüllt mich mit großer Freude, es auf Airbnb teilen und einen wahrhaft einzigartigen Aufenthalt ermöglichen zu können“, zitiert The Guardian Lady Carnarvon.

grundbesitz europa Beeindruckende Immobilien für Ihr Depot? Aus ganz Europa? Mit grundbesitz europa können Anleger einfach in den europäischen Immobilienmarkt investieren. Und all das schon ab kleinen Geldbeträgen.

Nun heißt es: Schnell sein!

Die Buchung dieser exklusiven Unterkunft wird am 1. Oktober ab 12 Uhr möglich sein. Für 150 Britische Pfund erhalten die Gäste eine Übernachtung, einen Cocktailempfang, ein traditionelles Abendessen im Speisesaal, einen Kaffee in der Bibliothek mit den Bewohnern und Gastgebern des Schlosses, Graf und Gräfin Carnarvon, sowie ein Frühstück am nächsten Morgen. Die Bedienung erfolgt durch den hauseigenen Butler. Außerdem wird eine Führung über das 9.200 Quadratmeter große Gelände mit 300 Zimmern stattfinden. „Während des gesamten Aufenthalts werden Lord und Lady Carnarvon die Gäste in die reiche Geschichte und das Erbe von Highclere Castle einführen, mit einer privaten Führung durch das Schloss, das Highclere Estate“, heißt es in der Anzeige.

Etwas Glück müssen interessierte Downtown Abbey-Fans jedoch haben, denn die Buchung erfolgt ganz nach dem Motto „first come, first served“. Es wird eine einmalige Übernachtung sein, für nur zwei Gäste. Die Bewerber müssen bei Airbnb eine Nachricht verfassen und zeigen, dass sie „leidenschaftlich für Downtown Abbey“ brennen. Die kreativste Einreichung wird ausgewählt.

Bildquellen: RichartPhotos/Shutterstock.com