Wohnen drängt in die Höhe: Wohnhochhäuser als neuer Trend

Während Wohnhochhäuser in US-amerikanischen, arabischen oder auch asiatischen Städten bereits seit Jahren Standard sind, ist die Zahl der hohen Türme in Deutschland bislang noch gering. Doch auch hierzulande ist der Trend nun angekommen.

Wohnhochhäuser im Kommen

So waren Wohnhochhäuser auch auf der Expo Real in München, Europas größter Immobilienmesse, das Thema. Noch nie wurden so viele kürzlich fertiggestellte, noch im Bau befindliche oder im Entwicklungsstadium steckende Wohntürme vorgestellt wie im vergangenen Jahr.

Der Fokus hat sich in den letzten Jahren allerdings verschoben: Während Hochhäuser bislang oft als kalt und unpersönlich wahrgenommen werden, sollen sie künftig modern, zeitgenössisch, schön, vertraut und gemütlich gestaltet werden. „Die erste Generation der Wohnhochhäuser in Wien und Österreich hatte noch einige technische und atmosphärische Nachteile“, erklärte Richard Buxbaum, Prokurist und Leiter für den Bereich Wohnvermarktung bei Otto Immobilien. „Bei den heutigen Hochhäusern jedoch merkt man sehr deutlich, dass die Planer und Errichter viel Wert auf eine gute Anbindung und Erschließung, auf eine funktionierende Infrastruktur sowie auf eine generell angenehme, eigenständige Anmutung des Projekts legen“, so der Experte. „[…] dann steht auch dem größten und schönsten Asset des Wohnhochhauses nichts mehr im Wege – dem Blick hinaus auf die Stadt.“

Attraktive Wohnhochhäuser in tollen Vierteln

Während Wohnhochhäuser früher eher abgelegen gebaut wurden, spielen mittlerweile Faktoren wie der Standort, die Anbindung an Infrastruktur sowie öffentlichen Verkehr und auch die Sicherheit eine immer wichtigere Rolle. „Meist entstehen Wohnhochhäuser nicht in den allerbesten Lagen und Bezirken, sondern eher in Stadtverdichtungs- und Stadterweiterungsarealen, in denen so hohe Bauentwicklungen rechtlich und widmungstechnisch überhaupt erst möglich sind“, erläuterte Elke Kürzl-Tronner, Head of Residential bei Colliers International. „Doch die Erfahrung zeigt: Wo ein attraktives Wohnhochhaus errichtet wird, entsteht in der Regel auch ein tolles Viertel mit einer entsprechenden Infrastruktur. Dadurch wird die unmittelbare Umgebung nach und nach aufgewertet.“

Zahlreiche neue Wohntürme geplant

Laut Catella Research sollen in Deutschland zwischen 2014 und 2024 30 neue Wohnhochhäuser entstehen. So ist für Frankfurt beispielsweise der Bau eines 173 sowie eines 172 Meter hohen Wohnhochhauses geplant. Weitere Wohnhochhäuser sollen in Berlin, Düsseldorf und Hamburg entstehen.

Dabei schießen allerdings nicht nur die Gebäude selbst in die Höhe, sondern auch die voraussichtlichen Mietpreise. Denn die neuen Türme entstehen nicht, um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken, vielmehr seien sie als „Lifestyle-Produkt“ konzipiert, wie Thomas Beyerle von Catella Research erklärte.

