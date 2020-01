Wohntrend 2020: Nachhaltige und komfortable Möbel

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Besonders die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg hat für eine größere Aufmerksamkeit in der Gesellschaft gesorgt. Nun macht sich ihr Einfluss offenbar auch im Bereich des Wohnens bemerkbar.

Manche mögen es Greta-Effekt nennen: Im Fokus der anstehenden internationalen Möbelmesse IMM Cologne stehen nachhaltig und umweltbewusst produzierte Möbel, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Diese Tatsache lässt über einen möglichen neuen Trend des klimaschonenden Wohnens im Jahr 2020 spekulieren.

Nachhaltigkeit ist in der Mode

Der Ruf nach mehr Nachhaltigkeit war im vergangenen Jahr 2019 besonders laut. Nicht nur, da für viele Menschen die Klimaveränderungen direkt spürbar wurden, sondern auch, weil Bewegungen wie “Fridays for Future” medienwirksam darauf aufmerksam machten. Als Folge wurden viele Privathaushalte zu einem Umdenken bewegt. Das Thema einer nachhaltigen Lebensweise ist deutlich mehr in den Alltag gerückt. “Die Menschen sind sich bewusst, dass nicht nur Regierungen und NGOs etwas tun müssen, sondern auch sie selbst im Privaten”, wird Ursula Geismann vom Verband der Deutschen Möbelindustrie von FOCUS Online zitiert. Diese Entwicklung kommt ebenfalls den Möbelproduzenten zugute. Bisher war Nachhaltigkeit kein Kaufargument, sodass sich die umweltschonenden Produkte nur schwer veräußern ließen. Sie kamen eher für zahlungskräftige Kunden infrage. Im Jahr 2020 steht womöglich ein Wandel an. Die Präferenzen haben sich verschoben. Holzmöbel gehören nun wieder zu den angesagten Designerstücken, berichtet FOCUS Online. Sanftes Beige und helles Braun liegen im Trend. Zudem sind minimalistische Möbel gefragter als üppige. Daneben tendieren die Hersteller zum vermehrten Bau von altersgerechten und komfortablen Sesseln und Betten. Durch die Kombination von Komfort und modernem Design entwickeln sich auch sogenannte “Senioren-Möbel”, welche in der Vergangenheit als unsexy galten, zu ansprechenden Kaufobjekten.

