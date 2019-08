Zwei einsame Inseln vor New York stehen zum Verkauf

Eine eigene, einsame Insel besitzen – dieser Traum könnte schon bald wahr werden, für stolze 13 Millionen US-Dollar.

Für diesen Preis können Columbia Island und Pea Island – zwei Inseln unmittelbar vor New York mit Blick auf die Skyline – erworben werden. Besitzer Dr. Albert Sutton hat die beiden Inseln vor vielen Jahren gekauft und anschließend zeit- und kostenintensiv renoviert. Insgesamt habe er 8 Millionen US-Dollar in Solar- und Entsalzungsanlagen, sturm- und flutsichere Türen oder auch den Transport der Materialien auf die Inseln gesteckt.

Eigene Inseln für 13 Millionen US-Dollar

Nun will Dr. Sutton die beiden Inseln aber wieder verkaufen – für 13 Millionen US-Dollar. Er selbst hatte damals, vor über zehn Jahren, 1 Million US-Dollar für Columbia Island und 450.000 US-Dollar für Pea Island bezahlt.

Doch seitdem hat sich einiges geändert. Auf der 5.600 Quadratmeter großen Columbia Island hat Dr. Sutton das einzige Gebäude dort mit viel Aufwand und Mühe in eine traumhafte Luxus-Villa verwandelt. Die Villa ist inzwischen hurrikansicher und voll ausgestattet. Die vier Schlafzimmer bieten genügend Platz für Gäste. Zudem kann man von Columbia Island mit einem Paddelboot nach Pea Island fahren und sich dort am eigenen Strand entspannen.

Dr. Sutton: „Es ist einfach wunderschön“

Dr. Sutton aber hatte sich das Leben dort als „Insel-Lord“ anders, unbeschwerter, vorgestellt, erzählte er der New York Times. Nachdem er zuvor einige erfolgreiche Immobiliengeschäfte abgewickelt hatte, hatte er sich die Renovierung der Insel ähnlich „einfach“ vorgestellt. „Ich dachte, ich müsste mir hier draußen keine großen Gedanken machen“, zitiert ihn die New Yorker Zeitung. „Man kommt auf die Insel, und es ist einfach wunderschön – der Himmel, die Flut, die Vögel, alles. Und das hat mich und meine Gedanken damals geblendet. Ich bin einfach hingegangen: ‚Wow, was für eine Zen-Erfahrung das sein könnte. Wann immer ich es wollte, eine Angelrute ins Wasser halten, in den Himmel schauen, Vögel ansehen. Wäre das nicht wunderschön?‘“, erzählte Dr. Sutton Bloomberg.

Letztendlich war es aber schwieriger als zunächst angenommen: Die Stromversorgung brach zusammen, den mühevoll dorthin gebrachten Pflanzen gefiel die salzige Umgebung nicht, die aufwendige Renovierung. Er habe schließlich festgestellt, dass dies nicht sein Ding sei. „Ich habe nur eine Nacht dort verbracht“ in über zehn Jahren, erzählte Dr. Sutton. „Wissen Sie, ich habe in meinen 70ern angefangen. Jetzt bin ich 85. Ich bin nicht mehr so abenteuerlustig. Es geht nicht mehr um mich oder meine Wünsche oder Träume. Ich kann auf meinem Stuhl träumen.“ Daher wolle er nun anderen Menschen die Chance geben, sich den Traum einer eigenen Insel zu erfüllen.

Bildquellen: hanohiki/Shutterstock.com