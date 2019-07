Basecap trifft Big Business

Coworking: ein globaler Trend

Coworking-Lösungen überzeugen längst nicht nur Start-ups, sondern mehr und mehr auch die großen Konzerne – nicht ohne Folgen: Die Nachfrage nach flexibel gestalteten Arbeitsplätzen steigt massiv, rund um den Globus. Beispiel London: Hier kommen die Coworking-Spaces bei den vermieteten Büroflächen mittlerweile auf einen Anteil von rund zehn Prozent.[1] Doch was sind die Treiber hinter dem Phänomen Coworking? Da ist zum Beispiel der technologische Fortschritt, der auch in der Arbeitswelt Einzug gehalten hat. Mit Notebook und Smartphone kann heute jeder von jedem denkbaren Ort aus seiner Arbeit nachgehen. Anders als das Homeoffice bietet die Coworking-Lösung einen entscheidenden Vorteil: soziale Kontakte. Aber auch die Generation Y mit ihrem hohen Interesse an Flexibilität und Unabhängigkeit im Arbeitsleben beschleunigt die Nachfrage nach Coworking-Angeboten.