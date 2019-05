grundbesitz europa breit diversifiziert mit viel beachteter Transaktion in den Niederlanden

In einer der besten Lagen der Innenstadt von Amsterdam befindet sich das qualitativ hochwertige Bürogebäude „Rivierstaete“, das der offene Immobilienpublikumsfonds grundbesitz europa der DWS im Dezember 2018 für 223,7 Millionen Euro erworben hat.

Die Transaktion sorgte insbesondere am niederländischen Immobilienmarkt für erhöhtes Interesse, da es sich um die für die Niederlande größte Einzeltransaktion des Landes in 2018 handelte.

Nachhaltig und umweltfreundlich

Bei der Immobilie handelt es sich um drei Gebäudeteile im südöstlichen Teil der Innenstadt, die in Bezug auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit einem sehr hohen Standard entsprechen. Dieser Standard ist unter anderem der neubaugleichen Sanierung in 2018 geschuldet. Auch die allgemeine Qualität des Gebäudes ist äußerst modern. Als Bestätigung dieser Standards werden die Gebäudeteile voraussichtlich mit dem „BREEAM Very Good“ Zertifikat ausgezeichnet.

Daten und Fakten

Die gesamte Nutzfläche des „Rivierstaete“, die sich auf 29.051 m² beläuft, ist vollständig an insgesamt drei Unternehmen vermietet. Der Hauptmieter, der über die Hälfte der Fläche belegt, ist einer der weltweit größten Kommunikations- und Marketingdienstleister und versammelt in der Immobilie 1.500 Mitarbeiter. Ein Pluspunkt der Immobilie ist, dass mit allen Mietern langfristige Mietverträge geschlossen werden konnten. Die Durchschnittslaufzeit dieser Verträge liegt bei 12 Jahren. Der Gebäudekomplex wird zusätzlich zu den Unternehmen noch durch Privatwohnungen und 330 Kfz-Stellplätze ergänzt.

Attraktives Amsterdam

Amsterdam ist der größte und wichtigste Büromarkt der Niederlande. Sowohl die Nähe zum internationalen Flughafen Shiphol, als auch das lebendige, kulturelle und wirtschaftlich interessante Klima machen die Stadt für nationale und internationale Unternehmen attraktiv.

Gerade aufgrund der wachsenden Beliebtheit Amsterdams ist die zentrale Lage von „Rivierstaete“ im Amsterdamer Büroteilmarkt Amstel Station für den Fonds interessant. So sind ein Nah- und Fernverkehrsbahnhof, sowie U-Bahn-, Straßenbahn- und Busstationen gut zu Fuß zu erreichen. Aufgrund der Nähe zu den Autobahnen und der Amsterdamer Ringstraße ist die Immobilie auch für Autofahrer gut angebunden.

Entsprechend einer jüngeren Analyse der DWS zu den Niederlanden profitiert der Immobilienbereich aktuell vom konjunkturellen Rückenwind. Die positive Nutzernachfrage und die verhaltene Bautätigkeit in den Großstädten haben dazu beigetragen, den Leerstand zu reduzieren. Vor allem Amsterdam habe eine positive Entwicklung gezeigt, die sich nach Ansicht der Immobilienfondsexperten noch einige Zeit fortsetzen sollte.

Strategischer Ankauf

Mit dem Ankauf von „Rivierstaete“ konnte das Fondsmanagement des grundbesitz europa die Diversifikation des Fonds in Bezug auf die geographische Verteilung der Fondsimmobilien erhöhen. Die sehr gute Lage des Objekts und die Möglichkeit, die Flächen an verschiedenste Parteien zu vermieten, erhöht zusätzlich die Attraktivität des Investments.

