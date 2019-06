grundbesitz europa – Erwerb Kelaty House, London

Zur weiteren Diversifikation des Immobilien-Portfolios des offenen Immobilienpublikumsfonds grundbesitz europa hat die DWS im März 2019 einen Kaufvertrag zur Entwicklung einer Studentenwohnanlage mit 599 Betten im aufstrebenden Londoner Stadtteil Wembley unterzeichnet.

Der Ankaufspreis für das „Kelaty House“ belief sich auf umgerechnet rund 112 Millionen Euro. Wembley befindet sich derzeit inmitten eines Revitalisierungsprozesses. Außerdem ist von stark steigenden Einwohner- und Studentenzahlen in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs auszugehen.

Ein Bezirk wird wiederbelebt

Wembley liegt im Nordwesten Londons und ist gerade Teil eines der größten Regenerationsprojekte Europas. Der Heimat des geschichtsträgen Fußball-Tempels „Wembley Stadium“ wird im Rahmen des Park-/Quintain-Masterplans neues Leben eingehaucht. In den nächsten Jahren werden hier eine Vielzahl an Bürogebäuden sowie Hotels entstehen, nebst 5.000 neuen Wohneinheiten. Diese und weitere Maßnahmen sollen den Bezirk weiter aufwerten und ihm einen zusätzlichen Attraktivitäts-Schub verleihen. Die bereits vorhandene Top-Verkehrsanbindung in die Londoner Innenstadt und an die Universitäten sorgt schon heute dafür, dass Wembley auch für Studenten interessant ist.

599 Betten für Studenten im Herzen Wembleys

Das „Kelaty House“, das im Herbst 2021 fertiggestellt werden soll, wird Platz für nahezu 600 Studenten bieten, verteilt auf vier Gebäudeteile mit je fünf bis zehn Etagen. Der moderne Wohnkomplex besteht aus 531 Ein-Zimmer-Appartements mit einer Fläche von bis zu 17 m², welche alle ein eigenes Badezimmer beinhalten. Gekocht wird in Gemeinschaftsküchen; eine Ausnahme sind die etwas größeren und mit einer Küchenzeile ausgestatteten 68 Wohnstudios. Die Immobilie mit einer Nutzfläche von rund 23.500 m² verfügt über Gemeinschaftsbereiche, ein Fitnessstudio, eine Wäscherei sowie Lounge- und Arbeitsplätze. Im Erdgeschoss des „Kelaty House“ sollen rund 700 m² Einzelhandelsfläche entstehen. Aufgrund der hohen Gebäudestandards an Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit wird die Zertifizierung „BREEAM Very Good“ angestrebt.

Studium als Wachstumsmarkt

London hat mehr als 9 Millionen Einwohner, vor zehn Jahren waren es noch 8 Millionen. Dies unterstreicht bereits das starke Wachstum der Metropole. Dies schlägt sich auch in der Anzahl der Studierenden nieder; seit einem kurzen Einbruch im Studienjahr 2012/13 sind mittlerweile mehr als 300.000 Menschen an den Londoner Universitäten eingeschrieben. Letztere genießen einen exzellenten Ruf und zählen zu den ältesten und renommiertesten Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der Welt. Somit ist London auch international ein regelrechter Studentenmagnet. Nach Einschätzung der Marktexperten der DWS wird die Hochschullandschaft kaum vom Brexit beeinflusst werden. Des Weiteren ist ein deutlicher Nachfrageüberhang an Studentenunterkünften zu erwarten, da die vorhandenen Wohnheime nur Platz für zirka 90.000 Menschen bieten.

Die perspektivisch positive Entwicklung Wembleys und die extrem hohe Attraktivität des Studienorts London sollen dazu beitragen, eine hohe Vermietungsquote zu erreichen und entsprechende Mieteinnahmen zu ermöglichen.

