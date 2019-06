Kornmarkt-Arkaden in Frankfurt/Main gehört zum Portfolio von grundbesitz europa

Mit dem Monat April 2019 wurden die letzten Gebäudeteile der Kornmarkt-Arkaden in der Frankfurter Innenstadt fertiggestellt. Das Gebäudeensemble war bereits im Dezember in den Bestand des offenen Immobilienpublikumsfonds grundbesitz europa der DWS übergegangen. Der Gesamtpreis, den der Fonds anteilig bezahlte, belief sich auf etwa 148 Millionen Euro.

Arbeiten, wohnen, einkaufen

Von dem insgesamt rund 23.000 m² Nutzfläche großen, gemischt genutzten Gebäudekomplex auf dem Gelände des ehemaligen Bundesrechnungshofs in der Innenstadt von Frankfurt mit den Nutzungsarten Hotel, Büro, Gastronomie, Einzelhandel und Wohnen stehen mittlerweile nur noch rund 2.000 m² der insgesamt rund 9.000 m² großen Bürofläche und wenige Einzelhandelsflächen zur Vermietung.

Die zentrale Lage in Frankfurts Innenstadt in der Nähe des Römerbergs und der Paulskirche macht den Gebäudekomplex so interessant, dass die Hotelkette „Motel One“ das neu gebaute Hotel bereits vor Baubeginn für 25 Jahre gepachtet hat. Auch die 21 Wohnungen in den Kornmarkt-Arkaden sind bereits vollständig vermietet.

Zusammen mit einer Tiefgarage, die Platz für 156 Kfz bietet, überzeugt das Areal auch durch seine interessante Bauweise. So sind beispielsweise einige prägende Gebäudeelemente des ehemaligen Bundesrechnungshofs aus den 1950er Jahren erhalten geblieben.

Perfekte Lage

Frankfurt am Main ist eine der interessantesten Städte Deutschlands. Mit mehr als 730.000 Einwohnern ist sie die fünftgrößte Stadt des Landes. Die Stadt wird als das Bankenzentrum Deutschlands bezeichnet und ist wirtschaftlich stark vom Finanzdienstleistungssektor geprägt. Durch den internationalen Flughafen und das ausgebreitete Schienen- und Autobahnnetz ist sie national und global vernetzt.

Die ohnehin sehr gute Anbindung des Areals an das Straßenbahnnetz wird durch die neu eingerichtete Haltestelle „Karmeliterkloster“ direkt vor dem Hotel weiter aufgewertet.

Vielversprechende Portfolio-Strategie

Im Hinblick auf den immer weiter zurückgehenden Leerstand im Frankfurter Büromarkt und die steigenden Übernachtungszahlen, deutet sich an, dass die bereits abgeschlossenen, langfristigen Mietverträge vorteilhaft sind.

Mit dem Ankauf des Ensembles der „Kornmarkt Arkaden“, das nach Fertigstellung das Nachhaltigkeitszertifikat „LEED Gold“ erhielt, hat der grundbesitz europa sein Portfolio um die Nutzungsart Hotel ergänzt und zusätzlich ein neuwertiges Objekt in zentraler Innenstadtlage in einer der wirtschaftlich stärksten Städte Deutschlands erworben, das durch seine diversifizierten Nutzungsmöglichkeiten besticht.

Bildquellen: Rudy Balasko/Shutterstock.com