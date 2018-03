Luftig, vielseitig, außergewöhnlich – Auf diese Immobilien aus der ganzen Welt setzt der grundbesitz global

Queen Victoria Street (Bürogebäude in London, Großbritannien)

Zwischen der St. Paul’s Cathedral und der Bank of England, mitten im Finanz- und Geschäftszentrum der britischen Hauptstadt, steht seit 1999 dieses markante Bürogebäude. Die gut 10.000 Quadratmeter Nutzfläche, die sich hinter der auffälligen Architektur verbergen, sind unter anderem an die britische Großbank HSBC vermietet.