Die Sehnsucht nach einem Leben im Ausland ist groß. Im Jahr 2021 sind 994.303 Menschen aus Deutschland fortgezogen, so statista. Dies spiegelt sich auch in den ausländischen Immobilienmärkten wider.

Die Quadratmeterpreise Athener Vororten, wie Vouliagmeni, Voula und Glyfada, sind im ersten Halbjahr 2022 im Durchschnitt auf 7.000 Euro gestiegen. Im Vorjahreszeitraum betrugen die Preise in diesen Orten noch 5.000 Euro im Schnitt, so Engel&Völkers. Diese Gegend zieht zahlreiche Leute mit ihren Gourmetrestaurants, Designerboutiquen, vielen Shopping- und Ausgehmöglichkeiten, aber auch mit ihren simplen, authentischen Tavernen an, berichtet Engel&Völkers weiter in ihren Markttrends. Durch das gestiegene Interesse breitet sich auch der Interessenradius immer weiter aus, wodurch nun auch Gebäude, welche weiter vom Athener Zentrum entfernt liegen, immer begehrter werden.

Die zahlreichen Neubauprojekte treiben die internationale Attraktivität der Region immer weiter an. Auf dem ehemaligen Flughafen Ellinikon soll nun der neue Stadtteil Hellinikon entstehen. Auf einer Fläche von 620 Hektar sollen ein Yachthafen, eine zwei Millionen Quadratmeter große Parklandschaft, zahlreiche Gastronomiebetriebe und Wohneinheiten mit bioklimatischer und hybrider Architektur entstehen. Georg Petras, CEO von Engel&Völkers in Griechenland, meint, dass die Athener Riviera hierdurch international an Bedeutung gewinnen wird.

Leben im Urlaubsland

Massive Investitionen in die Infrastruktur rücken die Region immer mehr ins Visier. Laut dem Handelsblatt verwaltet Fraport schon seit fünf Jahren 14 griechische Regionalflughäfen. In fast allen Touristenregionen gibt es außerdem mittlerweile 5G-Mobilfunk und auch das Glasfasernetz wird eifrig ausgebaut, was für Menschen im Home-Office besonders interessant ist. Marios Christodoulou, Geschäftsführer bei Ferimmo, erklärt gegenüber dem Handelsblatt, dass 80 bis 85 Prozent luxuriöser Ferienimmobilien auf Ausländer entfallen., wovon eine Mehrheit aus der DACH-Region komme. Vor allem Einfamilienhäuser mit Meerblick und Garten seien sehr gefragt. Für ein Gebäude mit 120 Quadratmetern müsse man 250.000 bis 450.000 Euro bezahlen.

Bedingungen für Immobilienkauf in Griechenland gerade besonders günstig

Diejenigen, die eine Finanzierung für ihr Traumhaus im Urlaubsparadies brauchen, können über Ferimmo eine Hypothek der Eurobank beantragen, welche eine von vier systemischen Geldinstituten in Griechenland ist. Bisher war dies für Personen aus dem Ausland nicht möglich. Bis Ende 2024 wird außerdem beim Kauf einer Immobilie noch auf die 24-prozentige Mehrwertsteuer verzichtet, die normalerweise fällig ist. An Abgaben ist lediglich eine die Grunderwerbssteuer in Höhe von drei Prozent zu zahlen. Die moderaten Preise, im Vergleich zu anderen Mittelmeerregionen, sind verlockend. Wer seine Immobilie weitervermieten will, den locken außerdem Renditen von bis zu fünf Prozent im Jahr, welche durchaus realistisch sind, so Christodoulou. In touristischen Regionen sei zudem noch mehr möglich.

