Sean Connery verkauft seine James-Bond-Luxusvilla

James Bond-Fans aufgepasst! Der Kultdarsteller Sean Connery verkauft seine südfranzösische Luxusvilla “Le Roc Fleuri”. Das außerhalb von Nizza gelegene Anwesen ist nicht nur ganz im Stile eines echten James Bonds, sondern war ebenfalls im Film “Sag niemals nie” zu sehen. Interessenten sollten jedoch ein prall gefülltes Portemonnaie mitbringen – stolze 30 Millionen Euro müssen für den Kauf hingeblättert werden.

Dass es sich hier um eine äußerst exklusive Immobilie handelt, die nur mit der entsprechenden finanziellen Ausstattung erworben werden kann, war aber wohl schon im Vorhinein klar. Doch ebenso nobel wie die zum Verkauf stehende Villa, gestalten sich auch die Häuser in der umliegenden Umgebung. Stars wie Coco Chanel, Pablo Picasso und Grace Kelly haben zu ihren Lebzeiten hier gewohnt. Der ehemalige James-Bond-Darsteller Sean Connery soll das Anwesen im Jahr 1970 erworben haben. Ein paar Jahre später heiratete der britische Schauspieler und Oscar-Gewinner die französische Malerin Micheline Roquebrune. Nun hat das in Spanien lebende Paar anscheinend keine Verwendung mehr für die luxuriöse Villa am Mittelmeer und bietet sie zum Verkauf an.

Auf dem Cap de Nice, über den Dächern der Stadt

Die Lage der Traumvilla ist an Schönheit kaum zu überbieten. Auf der Website des beauftragten Maklerunternehmens “Knight Frank” geben Bilder Eindrücke über das paradiesische Leben auf dem Anwesen. Die Immobilie thront hoch oben auf dem Hügel des Cap de Nice direkt an der Küste des Port de Nice. Von dieser Position kann man über die Weiten des Mittelmeers und die Dächer von Nizza blicken. Das 5.000 Quadratmeter große Grundstück ist auf mehreren Ebenen angelegt und reicht über verschiedene Terrassengärten sogar bis zum Strand. Ein Salzwasserpool im Freien, ein Innenpool sowie zwei Gästehäuser gehören ebenfalls zum Anwesen.

Die Villa hat eine Größe von rund 1.000 Quadratmetern und besitzt fünf Schlafzimmer, fünf Badezimmer, eine Sauna, einen Fitnessraum und einen Weinkeller. Die unterschiedlichen Etagen des Haupthauses werden sowohl durch Treppen als auch einem Aufzug verbunden. Die beiden separaten Gästevillen am Rande des Grundstücks sind jeweils mit zwei Schlafzimmern, einem Bad und einem Wohn- und Esszimmer ausgestattet. Außerdem schließt sich an die Hauptvilla neben einer Garage mit zwei Autostellplätzen noch ein eigenständiges Personalappartement an.

Zur guten Lage an der Cote d’Azur gehört ebenfalls die Anbindung an die A8 und den Flughafen Nizza. Von hieraus können leicht die nahegelegenen Orte Saint-Jean-Cap-Ferrat und Monaco erreicht werden.

Bildquellen: carrie-nelson / Shutterstock.com