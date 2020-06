So hoch liegen die Immobilienpreise in Deutschlands Urlaubsorten

Eine Analyse des Immobilienportals immowelt hat die Durchschnittspreise für Immobilien in deutschen Ferienregionen ermittelt. Die Nordsee und das bayrische Oberland führen das Preisranking an.

Immobilien in Deutschlands Urlaubsregionen

Deutschland ist für die Deutschen schon seit vielen Jahren eines der beliebtesten Urlaubsländer. Davon profitiert vor allem der Immobilienmarkt in den Ferienregionen, wie eine Preisstudie des Portals immowelt zeigt.Dabei fallen die Angebotspreise auf den Nordseeinseln und in Bayern am höchsten aus.

Aufgrund der aktuellen – durch das Coronavirus geschuldeten – Situation werden die deutschen Urlaubsorte wohl auch in diesem Jahr hohen Andrang aus dem Inland erfahren. Aufgrund dessen könnte sich der Markt für Ferienwohnungen weiter anspannen.

Die Messgrößen der Analyse

Zur Berechnung der durchschnittlichen Immobilienpreise in den 47 Ferienregionen, welche in der Analyse betrachtet wurden, bediente sich immowelt der eigenen Inserate, wobei nur Angebote mit erhöhter Nachfrage berücksichtigt wurden. Ausgeschlossen wurden zudem Groß- und Messestädte. Maßgeblich waren zudem die auf dem Portal angegebenen Angebotspreise und nicht der endgültige Verkaufspreis. Aus diesen Daten ermittelte immowelt den Preis-Median von April 2019 bis März 2020 in den jeweiligen Regionen.

Die teuersten Regionen

Als – in Bezug auf die Immobilienpreise – teuerster Ferienort in Deutschland hat sich die Nordseeinsel Norderney herauskristallisiert. Mit einem Quadratmeterpreis von 9.350 Euro im Median kosten Wohnungen und Häuser hier sogar mehr als auf Sylt. Die beliebte Nordsee-Insel liegt auf Platz zwei. Hier muss für den Quadratmeter im Median 8.950 Euro gezahlt werden. Den dritten Platz belegt die niedersächsische Insel Juist im Wattenmeer der Nordsee: Hier müssen 7.890 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden.

Etwas günstiger sind die Ferienimmobilien im bayrischen Oberland. Hier stehen die Immobilien am Tegernsee mit 7.500 Euro pro Quadratmeter an der Spitze. In Garmisch-Partenkirchen kostet der Quadratmeter im Median 5.570 Euro. Knapp 1.000 Euro günstiger ist es am Chiemsee, hier werden 4.650 Euro für den Quadratmeter fällig.

Auch am Bodensee werden auf dem Immobilienmarkt hohe Summen verlangt: Hier ist Konstanz mit 5.090 Euro pro Quadratmeter die teuerste Region, dicht dahinter liegt Überlingen mit 5.000 Euro. Günstiger sind die Immobilien in Lindau und Friedrichshafen mit Quadratmeterpreisen von 4.370 Euro und 3.830 Euro.

Die günstigeren Urlaubsregionen

Neben den oben genannten exklusivsten deutschen Ferienregionen lassen sich aber auch Ferienhäuser für erschwinglichere Preise erwerben. So ist das norddeutsche Festland signifikant günstiger als die populären Inseln.

Für 1.640 Euro pro Quadratmeter können etwa Immobilien an der Wurster Nordseeküste erstanden werden. Noch günstiger sind Butjadingen und Esens mit Preisen von 1.630 Euro und 1.620 Euro pro Quadratmeter.

Im Süden können im Allgäu Urlaubsimmobilien deutlich günstiger als im bayrischen Oberland erstanden werden. So kostet der Quadratmeter in den Städten Oberstaufen (3.160 Euro), Isny (2.910 Euro) und Bad Hindelang (2.840 Euro) deutlich weniger.

Bildquellen: Pawel Kazmierczak/Shutterstock.com