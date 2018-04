Immobilien sind ein attraktives Investitionsobjekt. Schließlich können sie geringe Wertschwankungen, regelmäßige Mieteinnahmen und Schutz vor Inflation bieten. Doch viele Menschen schrecken vor einem Investment im Immobiliensektor zurück, da sie glauben, dafür viel Geld in die Hand nehmen zu müssen.

Zwar kann man auch mit hohen Beträgen in einen geschlossenen Immobilienfonds einsteigen oder selbst – möglicherweise mittels Kreditfinanzierung – ein passendes Anlageobjekt erwerben, doch in beiden Fällen wäre dann tatsächlich viel Kapital nötig und dieses zudem in nur einer Investition gebunden. Dabei gibt es andere Wege, in hochwertige Immobilien zu investieren. Diese Möglichkeiten sind dabei deutlich günstiger und gleichzeitig weniger riskant, als etwa der Kauf einer Wohnung oder eines Gebäudes. Denn ein Immobilien-Investment muss nicht unbedingt teuer sein.

Immobilien aus Europa oder der ganzen Welt für rund 50 Euro

Anleger können schon mit kleinen Beträgen von den Entwicklungen im Immobiliensektor profitieren, indem sie ihr Geld in offenen Immobilienfonds anlegen. Schon für rund 50 Euro können Anleger etwa einen Anteil an den Fonds grundbesitz europa oder grundbesitz global erwerben und somit ohne großen Kapitaleinsatz von den Entwicklungen am Immobilienmarkt profitieren.

Einer der großen Vorteile dabei: Während ein Anleger allein für 50 Euro noch nicht einmal einen Schuppen als Immobilieninvestment bekommen würde, ist man bei offenen Immobilienfonds für rund 50 Euro gleich an mehreren hochwertigen Immobilien an verschiedenen Standorten beteiligt. Denn das Portfolio der Fonds grundbesitz europa und grundbesitz global umfasst zahlreiche Gebäude, die von den Fondsmanagern sorgfältig ausgesucht und zudem unterschiedlich genutzt werden, so dass Anleger von allen Trends am Immobilienmarkt profitieren können. Die präferierte Investmentregion kann dabei jeder Anleger durch die Wahl des entsprechenden Fonds selbst bestimmen.

Natürlich können auch höhere Beträge in die Fonds investiert werden. Doch durch den niedrigen Einstiegspreis von nur rund 50 Euro bietet sich für wirklich jeden Anleger und jeden Geldbeutel die Möglichkeit, in Spitzenklasse-Immobilien zu investieren und von den Entwicklungen am Häusermarkt zu profitieren.

Hier finden Sie wichtige Informationen zu Risiken und Kosten der Fonds grundbesitz europa und grundbesitz global

