In diesen Städten kaufen die Ultrareichen ihre Immobilien

Manche Menschen verfügen über deutlich mehr Geld als die Masse und erlauben sich Wohnsitze und luxuriöses Immobilieneigentum an den angesagtesten Orten dieses Planeten. Dabei bevorzugen die wirklich ultrareichen Bevölkerungsschichten ganz bestimmte Regionen unserer Erde.

Als ultrareich gilt, wer über ein Nettovermögen von mindestens 30 Millionen US-Dollar verfügt. Eine spezielle Gruppe der Ultrareichen stellen dabei die Milliardäre dar, von denen es rund 2.000 weltweit gibt.

Für diese luxusverwöhnten Ultrareichen hat die Tochter des bekannten US-Auktionshauses Christie´s – Christie‘s International Real Estate – einen eigenen Luxusindex entworfen, der anzeigt, in welchen Städten die meisten Luxuswohnungen und -häuser den Besitzer wechseln. Wer also auf reale Luxusimmobilien steht und über das nötige Kapital verfügt, der wüsste nach diesem Index, wo er sich am besten auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen könnte.

In den vergangenen fünf Jahren lag stets noch die britische Hauptstadt London an der Spitze des Luxusindex, doch jetzt hat eine ehemalige englische Kronkolonie ihr den Rang abgelaufen: Der neue Hotspot für Luxusjunkies ist laut dem Luxury Index von Christie‘s International Real Estate nun Hongkong. Hier wurden zuletzt am meisten teure Immobilien verkauft: Vier Objekte hatten dabei einen Wert von mehr als 100 Millionen Dollar und eine Immobilie wechselte sogar für mehr als 270 Millionen Dollar den Besitzer. London liegt im aktuellen Ranking nur noch auf Platz zwei, gefolgt von New York, Los Angeles, Singapur, Sydney, San Francisco, Paris, Toronto und Miami.

Aufsteigende Luxusregionen

Neben dem Luxury Index ermittelte Christie‘s International Real Estate auch ein sogenanntes „Luxury Thermometer“. Dieses zeigt an, welche Immobilienmärkte aktuell besonders heiß sind, also im Trend liegen. Sie erfahren besonders viel Zulauf von reichen Käufern, auch wenn sie mit den Top-Metropolen im Luxury Index noch nicht ganz mithalten können.

Auf den ersten Platz hat es hier Toronto geschafft, gefolgt von der kanadischen Stadt Victoria, San Francisco, Austin und Charleston. Gerade auf dem kanadischen Markt sind die Verkäufe von Luxusimmobilien im vergangenen Jahr um 83 Prozent gestiegen. Vielleicht gelingt also Toronto (aktuell Platz 9 im Luxury Index) oder einer anderen kanadischen Stadt 2018 auch der Sprung auf einen der vorderen Plätze im Luxusindex.

Bildquellen: Koksharov Dmitry/Shutterstock.com