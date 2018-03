Was hat die Mietpreisbremse in Deutschland bisher gebracht?

In zahlreichen Städten steigen die Mieten scheinbar ungebremst weiter an. Und das trotz Mietpreisbremse. Hat die Mietpreisbremse in Deutschland bisher also ihren Zweck verfehlt?

Am 5. März 2015 wurde die Mietpreisbremse vom Deutschen Bundestag beschlossen. Drei Monate später, im Juni 2015, trat sie in Kraft. Doch was hat die Mietpreisbremse bisher bewirken können?

Wo greift die Mietpreisbremse?

Mit dem Gesetz wurde festgelegt, dass Vermieter die Miete nach einem Mieterwechsel um maximal 10 Prozent über die ortsübliche Vergleichsmiete anheben dürfen. Diese Vergleichsmiete setzt sich aus dem Ortsdurchschnitt der vergangenen vier Jahre zusammen. Für rund ein Viertel der Deutschen ist die Mietpreisbremse laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) seitdem theoretisch relevant, da sie sich durch zahlreiche unterschiedliche Gemeinden zieht, von Metropolen bis hin zu mittelständischen Städten und reichen ländlichen Gemeinden.

grundbesitz europa Beeindruckende Immobilien für Ihr Depot? Aus ganz Europa? Mit grundbesitz europa können Anleger einfach in den europäischen Immobilienmarkt investieren. Und all das schon ab kleinen Geldbeträgen.

Wie entwickelten sich die Mieten?

Trotz Mietpreisbremse hat sich der Mietpreisanstieg laut dem Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA) noch weiter beschleunigt. In den Großstädten stiegen die Mieten laut der Bundesbank im vergangenen Jahr sogar um mehr als neun Prozent. Sie warnte bereits vor einer Überteuerung in den deutschen Städten. Denn vor allem in Metropolen wie Berlin, Frankfurt und München liegen die Immobilienpreise rund 35 Prozent über dem angemessenen Niveau.

Scheitern der Mietpreisbremse

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hat auf Basis von über 200.00 Inseraten ermittelt, dass sich der Anstieg der Mietpreise trotz Mietpreisbremse „insgesamt nicht spürbar verlangsamt hat“. In Gebieten, in denen vor der Mietpreisbremse die Mieten stark angewachsen waren, sei heute aber durchaus eine dauerhafte Dämpfung des Anstiegs zu beobachten. Weiter steigen werden die Mieten aufgrund des mangelnden Wohnangebotes dennoch. So wird in Berlin beispielsweise bis ins Jahr 2020 mit 30.000 neuen Einwohnern gerechnet – das Angebot ist in der deutschen Hauptstadt bereits heute schon knapp. Ein Ende des Anstieges ist somit in naher Zukunft, auch durch die Mietpreisbremse, erst einmal nicht zu erwarten.

Bildquellen: S-F / Shutterstock.com