Werden Coworking Spaces das klassische Bürokonzept ersetzen?

Coworking Spaces finden sich derzeit in fast jeder Stadt, auf der ganzen Welt treffen sich Menschen an einem gemeinsamen Arbeitsplatz. Geschäftsleute schätzen daran die Unverbindlichkeit und die Möglichkeit des Austausches.

Doch kann sich dieses Konzept auch in Zukunft etablieren und die klassischen Büros irgendwann vollständig von der Bildfläche verdrängen?

Digitalisierung verändert traditionelle Arbeitsmodelle

Die Digitalisierung eröffnet auch bei Arbeitsplätzen neue Perspektiven. Schnellere und bessere Vernetzung sind heute das A und O einer erfolgreichen Arbeit. Die Coworking Spaces geben Antworten auf die Frage nach schnellen Reaktionen auf Umgebungsveränderungen. Neben einer zwanglosen Vernetzung von einzelnen Unternehmen, welche durch die Zusammenarbeit bis hin zum Projektaustausch Schulter an Schulter einfacher denn je wird, können Unternehmen schnell auf ein zeitlich beschränktes Wachstum oder auch die Reduzierung von Arbeitsplätzen reagieren.

Coworking Spaces fördern Kreativität

Coworking Spaces zeichnen sich neben der Mobilität, die sie ihren Nutzern bieten, vor allem auch durch das kreative Umfeld aus. Ein Tapetenwechsel oder der Austausch mit anderen Gründern und Mitgliedern der Geschäftswelt schaffen ein kreatives und aktives Umfeld, in dem die Mitglieder neue Inspirationen erlangen können.

Stirbt das klassische Büro aus?

In den Zeiten des Wandels ist es laut Michael O. Schmutzer, Gründer und CEO von Design Offices GmbH, ein klares Muss, die Arbeitsumgebungen anzupassen, wie er in einem Interview mit dem „Handelsblatt“ erklärte. „Wer in Zeiten des radikalen Wandels keine neuen Geschäftsmodelle entwickelt, wird langfristig den Anschluss verlieren. Wir schaffen Arbeitsumgebungen, in denen Menschen gerne arbeiten, Inspiration finden und damit hoch profitabel für ihr Unternehmen arbeiten“, so Schmutzer. Deutschland ist innerhalb der Europäischen Union zwar Vorreiter in Sachen Coworking Spaces und die Nachfrage scheint ungebrochen. Vor allem für Gründer bieten die Arbeitsflächen maximale Ausstattungen und Flexibilität. Ob sich das Konzept der Coworking Spaces jedoch gegen die klassischen Bürokonzepte durchsetzen kann, bleibt abzuwarten, denn laut der Studie „Coworking – nur ein Hype oder auf dem Weg zum etablierten Bürokonzept?“ macht das Coworking gerade einmal drei Prozent des gesamten Büroflächenbestandes aus. Und ob das Konzept in diesem Sinne für große Unternehmen praktikabel wird, muss die Zukunft zeigen.

Bildquellen: Photographee.eu / Shutterstock.com